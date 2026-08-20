Fútbol | Deportivo
El Hull City, a por Yeremay
El presidente del equipo inglés dice en la BBC que cuenta con el visto bueno del jugador y que habría viajado ayer a Hull
Con la Liga ya empezada, Yeremay sin debutar en Primera y el mercado abierto, llega el último arreón por el 10 canario. El presidente del Hull City, Acun Ilicali, asegura que cuenta con el visto bueno del jugador, que habría viajado ayer la ciudad inglesa en una "visita rápida", para acometer el fichaje con el Deportivo. El máximo mandatario del recién ascendido reconoce la dificultad de la operacion y cree que se resolverá en "tres o cuatro días", además considera que está en un punto "positivo".
Ilicali reconoce que Yeremay está en un momento de reflexión y, según tome una decisión, procederán con un joven que "solo había estado en un club". El Hull City, recién ascendido a la Premier apuesta fuerte por la estrella del Deportivo, pero es consciente de que no será un trato sencillo después de que los coruñeses rechazasen en el penúltimo mercado 30 millones más 5 en variables del Sporting de Portugal.
Conscientes de la pubalgia
El Hull City es consciente de que Yeremay lleva meses con una pubalgia, pero no le da mayor importancia a ese inconveniente médico, porque "pasará reconocimiento médico y si es algo crónico, no vendrá".
Yeremay tiene que sumarse hoy de nuevo a los entrenamientos del Deportivo y a partir de esta mañana se vivirán momentos claves para su futuro. Yeremay tuvo ayer día libre, como el resto de la plantilla. La postura del Dépor siempre ha sido la misma: no vende, salvo que el jugador pida marcharse. Yeremay debería dar ese paso.
Golpe a la planificación
Queda por saber si Yeremay finalmente decide marcharse y si lo que ofrece el Hull City, le convence al Dépor, pero en caso de que siguiese adelante, el adiós sería un golpe para la planificación deportiva. El club coruñes ingresaría una gran cantidad pero debería moverse en el mercado para buscar un sustituto de calado, que seguramente no será de su nivel. Este movimiento cambiaría totalmente el final del periodo de pases para los coruñeses. Eso sí, hay aún muchas variantes por cuadrar.
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