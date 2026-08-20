Deportivo
Así se podrá ver al Deportivo en la Liga F por televisión: un modelo mixto en abierto y en plataforma de pago
La Liga F se podrá seguir durante las próximas tres temporadas en DAZN, TVE y TV3 con la jornada completa en cerrado y cuatro partidos de cada fecha en abierto
A falta de una semana para que arranque la temporada, la Liga F tiene televisión. Ha sido más rápido que hace un curso, cuando en estas instancias, con el anterior contrato de DAZN todavía en vigor, no quedaba claro si habría fútbol femenino en la plataforma y si la máxima competición nacional tendría teles. Ha sido un verano de negociaciones tras abrir un nuevo tender televisivo. El organismo ha lelgado a acuerdos con DAZN, TVE y TV3, que retransmitirán la jornada en cerrado (toda la competición) y en abierto (cuatro partidos cada fin de semana).
El Deportivo Abanca vivirá su tercera campaña en la máxima competición nacional. LaLiga F, a través de un comunicado, explica que la nueva estrategia en la que se mezcla la televisión privada con la pública, las retransmisiones en abierto y de pago, busca "potenciar la máxima visibilidad y el crecimiento de las audiencias". En la misma nota reflejan que la audiencia acumulada en la campaña 25/26 alcanzó "una audiencia acumulada de 7.5 millones de espectadores y un incremento del 11.2% respecto a la anterior".
La Liga F inició una nueva etapa este verano, con la entrada de Pau Gasol a través de Gasol16 Ventures y Fortified Partners, quienes lideran una inversión de 55 millones de euros para "impulsar el crecimiento, la profesionalización y la expansión internacional". A cambio, se llevarán "entre el 35 y el 49 por ciento de los ingresos comerciales futuros", según desveló el Real Madrid.
El Deportivo ha estado estudiando si adherirse o no a un préstamo que otorgará en torno a 40 millones a repartir entre los 16 equipos de la competición. Kevin Cabado, responsable del área, recientemente dijo que "el Dépor prácticamente seguro se adherirá a esa inversión".
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