Así son las valoraciones del Deportivo en el EA Sports FC 27: Aubameyang y Yeremay lideran el regreso a LaLiga

El Deportivo está de vuelta en LaLiga y, por tercer año consecutivo, los seguidores del EA Sports FC 27 (antiguamente el FIFA) podrán disfrutar del conjunto coruñés y de todos sus talentos. Los amantes de los videojuegos están expectantes con el nuevo lanzamiento y las novedades del simulador de fútbol, que ayer anunció las medias muchos de los jugadores de la Primera División Española. A través de foros y redes sociales, se han filtrado el resto. Pierre-Emerick Aubameyang, con 79 puntos, dos menos que el pasado curso, lidera una escuadra coruñesa que iniciará cinco jugadores con un valor superior a los 75 puntos, por lo que serán cartas oro para el Ultimate Team, la modalidad online más jugada.

El gabonés Aubameyang será, con media 79 y ritmo 82 (uno de los atributos más importantes en el juego), será la gran figura del Deportivo en el inicio del FC 27. Las medias variarán y se actualizarán a medida que avance el curso, así como las cartas que salgan en los modos online y sus correspondientes evoluciones mediante los retos semanales o los éxitos individuales conseguidos (como puede ser entrar en el once de la semana o del mes).

Yeremay Hernández con 77 puntos de media, y Angeliño Tasende, con 78, son los dos siguientes en la lista de estrellas del Dépor. El talento joven invita también a echar un Modo Carrera más clásico, y por ahí serán importantes jugadores como Mario Soriano, con media 75, o Leo Román, con media 77. Son los cinco jugadores que tendrán cartas oro en el Ultimate y más de 75 puntos de media.

Angeliño, en su presentación con el Deportivo junto a Fernando Soriano / Gus de la Paz

El Deportivo, en el FC 27, más allá de sus cracks

Luismi Cruz y Álvaro Ferllo, con 74, continúan la lista de estrellas del Deportivo. A partir de ahí, las fuerzas se equiparan con medias que posiblemente crezcan después del pistoletazo de salida del juego. Con 73 están Altimira, Amatucci, Loureiro, David Mella, Lucas Noubi, Giacomo Quagliata y Diego Villares. Con 72, Eddahchouri, Riki Rodríguez y Ximo Navarro, y con 71 Dani Barcia. Por debajo, Asp Jensen y José Ángel Jurado tienen 69 de valoración, Comas y Parreño 68, Patiño 67, Ede 66, Puerto 63 y Rubén López 62.

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No figuran, de momento, Bil Nsongo, Noé Carrillo, Kevin Sánchez o uno de los fichajes del verano: Teun Gijselhart. Las medias, eso sí, suelen actualizarse con la salida del juego, al igual que las plantillas. El juego también podría incluir la novedad de volver a tener disponible el estadio de Riazor, ya que todas las temporadas escanean los 20 estadios de Primera.