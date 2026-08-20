Yeremay se entrena en Abegondo con el Deportivo en medio de la tentativa del Hull City

En el medio de la marejada por la acometida del Hull City para llevarse a Yeremay Hernández a la Premier League, el canario se reincorporó esta mañana del jueves al trabajo de grupo con el Deportivo después de su día libre que, según el presidente del club inglés, lo aprovechó para hacer "una visita rápida" a la ciudad inglesa. El 10 es uno más a las órdenes de Hidalgo en un verano en el que está siendo complicado para él porque no jugó en toda la pretemporada ni en el primer partido de Liga ante el Elche. Todo normalidad, a la espera de que se produzcan movimientos definitivos en un sentido u otro. No es la primera vez que el Deportivo y el jugador se enfrentan a este tipo de situaciones y siempre han acabado yendo de la mano, incluso cuando el club coruñés estaba en Segunda División. Antes que el Hull City fueron el Estrasburgo, el Como o el Sporting de Portugal.

Así está la situación

Con la Liga ya empezada, Yeremay sin debutar en Primera y el mercado abierto, llega el último arreón por el 10 canario. El presidente del Hull City, Acun Ilicali, asegura que cuenta con el visto bueno del jugador, que habría viajado ayer la ciudad inglesa en una "visita rápida", para acometer el fichaje con el Deportivo. El máximo mandatario del recién ascendido reconoce la dificultad de la operacion y cree que se resolverá en "tres o cuatro días", además considera que está en un punto "positivo". El Deportivo, de momento, no tiene ninguna oferta de lls británicos por el mediapunta, que no le ha comunicado al club coruñés tampoco su deseo de marcharse. Según pudo saber LA OPINIÓN, el avión privado del presidente del Hull pasó ayer por Lavacolla.

Ilicali reconoce que Yeremay está en un momento de reflexión y, según tome una decisión, procederán con un joven que "solo había estado en un club". El Hull City, recién ascendido a la Premier apuesta fuerte por la estrella del Deportivo, pero es consciente de que no será un trato sencillo después de que los coruñeses rechazasen en el penúltimo mercado 30 millones más 5 en variables del Sporting de Portugal.

El Hull City es consciente de que Yeremay lleva meses con una pubalgia, pero no le da mayor importancia a ese inconveniente médico, porque "pasará reconocimiento médico y si es algo crónico, no vendrá".

Yeremay tiene que sumarse hoy de nuevo a los entrenamientos del Deportivo y a partir de esta mañana se vivirán momentos claves para su futuro. Yeremay tuvo ayer día libre, como el resto de la plantilla. La postura del Dépor siempre ha sido la misma: no vende, salvo que el jugador pida marcharse. Yeremay debería dar ese paso.

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Queda por saber si Yeremay finalmente decide marcharse y si lo que ofrece el Hull City, le convence al Dépor, pero en caso de que siguiese adelante, el adiós sería un golpe para la planificación deportiva. El club coruñes ingresaría una gran cantidad pero debería moverse en el mercado para buscar un sustituto de calado, que seguramente no será de su nivel. Este movimiento cambiaría totalmente el final del periodo de pases para los coruñeses. Eso sí, hay aún muchas variantes por cuadrar.