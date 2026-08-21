El exdeportivista Iván Barbero, goleador de un Arouca líder de la liga portuguesa

Fue uno de los referentes de la temporada del ascenso del Deportivo al fútbol profesional, a pesar de que se pasó la primera mitad del año de baja por una lesión de rodilla. Y en Segunda quiso seguir con un rol importante en el Deportivo, pero en el verano de 2025 se quedó sin sitio en Riazor y optó por marcharse al Arouca, para probarse al más alto nivel en Portugal. Ivan Barbero empieza a recoger los frutos de esa idea al comandar en ataque a un equipo que ahora mismo es el líder de la primera división lusa. Dos partidos, dos triunfos y dos goles para el ex de Osasuna en el arranque del campeonato más allá de A Raia.

El Arouca no se libró de alguna sudores la pasada campaña y su pelea es por permanecer en la categoría, pero el conjunto de grande Porto ha comenzado la liga liderando la tabla tras vencer 4-0 al Moreirense en su estadio y después de haber asaltado 0-1 el Afonso Henriques de Guimaraes. Barbero ha logrado un gol en cada encuentro. Este domingo les espera el Porto y O Dragao para poner en juego esa privilegiada condición.

Así fue su despedida hace dos años

Iván Barbero decía adiós hace dos años al Deportivo con un emotivo mensaje en sus redes sociales, cerrando una tapa que definió como «mucho más que fútbol». A través de esa publicación, Barbero hacía balance de su paso por el club y agradece el trato recibido desde su llegada.

Barbero aseguraba que se iba con el «corazón lleno de recuerdos» que no olvidaría. También subrayaba el papel de la afición, que lo hizo sentir «uno más» desde el primer día. En su mensaje, recordaba con emoción el ambiente en el vestuario, los momentos vividos en el estadio de Riazor y la grada «empujando en cada batalla».

Noticias relacionadas

«Siempre llevaré al Deportivo en el corazón», se despedía el almeriense.