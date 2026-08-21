Dos rivales de peso por Lilian Brassier, central pretendido por el Deportivo: Torino y Eintracht, al acecho

El Deportivo se mueve de manera sigilosa para lograr dos incorporaciones más antes del mercado de fichajes, un central zurdo y un extremo diestro que redondeen la plantilla del regreso a Primera que ya cuenta con siete fichajes. Uno de los futbolistas que tiene en agenda para reforzar su defensa el galo Lilian Brassier, del Stade Rennais con 26 años, que sabe que su club está abierto a una salida. Eso sí, hay más pretendientes por el futbolista que acaba contrato el 30 de junio de 2029 con la entidad de la Ligue 1.

Los dos clubes que se han interesado por sus servicios en las últimas horas son el Torino y el Eintracht de Frankfurt, que parecen interesados en realizar una oferta a su entidad, según recoge la prensa gala. Al Stade Rennais no le importa perder otro defensa galo, a pesar de que ya ha dado salida a Jérémy Jacquet y Leo Østigård, camino de Liverpool y Génova. El defensa está tasado en unos 12 millones y el club coruñés está lejos de esas cantidades ahora mismo tras el gran desembolso de este verano, pero el tiempo puede correr a su favor para buscar otra fórmulas.

Más opciones

El Dépor tampoco tiene una baraja de cartas contadas para el refuerzo que le queda en la retaguardia. Otras de las opciones son Nathán Zézé, futbolistas del Neom SC, de la liga saudí, y Juan Jesus, que se encuentra libre de contrato tras finalizar su vinculación con el Napoli y al que pretenden varios equipos del fútbol transalpino. Tras el Venezia, el último en quererle es el Udinese. El brasileño, con pasado también en Inter y Roma, está deshojando a margarita durante las últimas semanas.

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El resto de tareas

El Deportivo ha incorporado, de momento, a Leo Román, Bright Ede, Angeliño, Teun Gijselhart, Lorenzo Amatucci, Jonathan Asp-Jensen y Aubameyang. Además de los cinco futbolistas a los que no se le renovaron contratos o cesiones, el club coruñés ha colocado a Álex Petxarroman, Diego Gómez y Mohamed Bouldini. Quedan por encontrar destino Eric Puerto, Charlie Patiño, José Ángel o Dani Barcia.