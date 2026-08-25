Adama Traoré, el verso suelto que cierra la banda del Deportivo: el octavo fichaje

El octavo fichaje. Adama Traoré es una contratación cocinada a fuego lento que el Dépor pretende que se convierta en un verso suelto, pero también muy útil, en un equipo de pelota al pie y de futbolistas que juegan en la banda a pierna cambiada. El de Hospitalet, quien está muy cerca de convertirse en nuevo jugador blanquiazul, es un extremo clásico, de esos juegan a pierna natural, que tiran de potencia y que son, ante todo, unos surtidores de pelotas a los delanteros. Aubameyang es el primero que lo sabe. La mayor de las cualidades del canterano del Barcelona no es entrar con fluidez en el circuito del juego, pero tiene otras, que le llevaron a ser internacional español en la era Luis Enrique. Su llegada, largamente perseguida, responde a una necesidad, la de solucionar, con otras armas, parte de los males que se vieron en el partido ante el Elche. El club coruñés pretende que abra el campo por la derecha. Una contratación de este calibre, en esa posición y en ese rol, era una prioridad desde el final de LaLiga. El equipo coruñés ha tenido que tirar de paciencia y ya tiene a la presa mayor. El futbolista que redondea su apuesta, que manda otro mensaje y que dará alivio a Altimira en ese costado.

Adama Traoré llega al Deportivo libre de contrato después de finalizar su vinculación con el West Ham el pasado 30 de junio. Su primera idea era continuar en Inglaterra y mantener el estatus salarial del que había disfrutado en los últimos años. Esas dos condiciones convirtieron su fichaje en una quimera durante semanas. El cierre del mercado de fichajes viró sus prioridades al verse ante la posibilidad de quedarse en paro más allá del 1 de septiembre. El club coruñés volvió a contactar con él la semana pasada, después de varios movimientos durante el verano, y poco a poco, el catalán fue visualizando su desembarco en A Coruña para sumarse como contratación a Leo Román, Bright Ede, Angeliño, Teun Gijselhart, Lorenzo Amatucci, Jonathan Asp Jensen y Pierre-Emerick Aubameyang.

A pesar de que el futbolista ha acabado cediendo, eso no significa que la apuesta del Deportivo no sea fuerte para un equipo que es un recién ascendido y que ya se ha mostrado activo en el mercado, con el pago de salarios importantes y con la inversión de más de 20 millones en traspasos y cláusulas de rescisión. De hecho, el club coruñés tiene solo una única ficha libre, para el ex de Wolves, Fulham o Aston Villa, quien llevará el dorsal 17, salvo giro inesperado en los últimos trámites.

Y no solo ha sido una guerra para hacer coincidir lo que se podía permitir el Deportivo con lo que deseaba percibir el jugador, sino que ahora debe negociar e interceder ante LaLiga para ver cómo le computa en el límite salarial. La Premier League es uno de los campeonatos de mayor rango económico y la patronal tiene sus propios baremos para hacer constar el sueldo en el montante que aprueba de gasto al equipo. Si Adama tuviera 35 años, entraría en otro rango, como veterano, pero llegará a A Coruña con 30.

Una oportunidad para relanzar su carrera

El catalán se plantará en A Coruña prácticamente sin pretemporada y necesitará ponerse a punto. El extremo se encuentra ante el reto de hacerse importante en un equipo que necesita de sus cualidades en banda, después de unas últimas temporadas en las que le ha costado ser titular en sus clubes y en las que ha acabado ejerciciendo un rol de especialistas. Una especie de agitador profesional. La pasada temporada, entre Fulham y West Ham, no llegó a los 400 minutos y rara vez ha pasado de los 2.000 en toda su trayectoria; solo lo hizo en dos temporadas en el Wolverhampton. Eso sí, lleva doce años siendo un jugador de Premier League.

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Lucas Vázquez y las otras opciones

Fueron y aún son tres las alternativas al catalán que el Deportivo tenía: Jean-Luc Dompé, del Hamburgo; Cyriaque Irié, del Friburgo; y Sofiane Boufal, ahora sin contrato tras acabar su vinculación con el Le Havre y con pasado en el Celta. Durante los últimos días apareció encima de la mesa de los coruñeses el nombre de Lucas Vázquez. El Dépor analizó los parámetros y pronto percibió que no llegaba, porque además tiene contrato con el Bayer Leverkusen.