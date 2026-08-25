El Deportivo, entre los puntos, el estilo y el náufrago Aubameyang

El Deportivo ha desembarcado en Primera con dos empates, sin perder. Es el recién ascendido que tiene ahora más mismo más puntos en el zurrón, por encima de Málaga y Racing de Santander. Los datos están ahí, también las sensaciones y la realidad de que el Dépor es un equipo que deberá convivir esta temporada de manera habitual con la derrota. Con la bala de plata que ha supuesto Aubameyang, el Dépor de Hidalgo ha lucido estas dos semanas fiel a su esencia, la que le ascendió, aunque a veces el estilo no entre por los ojos. A nadie le puede sorprender lo que ha visto ante Elche y Málaga. Aun así, se muestra también como un cubo de rubbik por resolver, en parte por razones ajenas a su entrenador. Pero es ya 25 de agosto y Primera División no espera por nadie.

Aubameyang y su soledad

Antonio Hidalgo se protegió, aún más, en Málaga con un 5-4-1 (convertible en un 4-2-3-1) que dejaba a Aubameyang prácticamente como una isla desierta. Es probable que haya pocos delanteros más dotados que él para sobrevivir en soledad y al espacio, menos que se lo pueda permitir el Dépor. Pero el equipo estaba demasiado hundido y la sensación, cuando miraba a la portería contraria con tantos metros por delante, era de ahogo. Altimira y Quagliata estaban cerca de Leo Román, cuando debían aportar profundidad. Es probable que amenazas reales por banda, más adelantadas, como por ejemplo Yeremay, le hubieran ayudado. A Jensen se le ve aún perdido. El equipo debe ajustarse para presionar mejor arriba, subir la línea, tener más pelota y hacerse más corto. Todo será más natural y orgánico. El gabonés es un genio, pero el club coruñés no puede quemarlo ni desaprovecharlo. Es cierto que el equipo apenas sufrió en el repliegue, sobre todo en el primer tiempo, salvo por sus propios errores individuales. Leo Román apenas manchó los guantes,

La responsabilidad individual

El funcionamiento colectivo eleva a los equipos, les crea una red y hace florecer sus cualidades, pero el fútbol es un deporte de disputas, de decisiones y de minimizar los fallos individuales. Y el Dépor no lo ha hecho en estos primeros partidos, algo imperdonable en Primera. Pudo haberlo pagado mucho más caro, con alguna derrota. El pase diabólico de Villares, que casi aprovecha Chupe, y la pérdida de Amatucci, además de la propia jugada del gol andaluz, son claros ejemplos. La contundencia en área rival la está teniendo, con Aubameyang, en la propia no.

En la primera jornada el Dépor lució una pareja de centrales sin comparación por su juventud: Noubi y Bright. Su media de edad, de 20 años. En Málaga Hidalgo volvió a mirar a Loureiro, que es fiable hasta el extremo, pero no deja de ser un exlateral derecho reconvertido a central zurdo, al que le tira el perfil en la salida de pelota. Es normal que no todo recaiga ya sobre el polaco, pero el club coruñes buscaba un central zurdo veterano, que no ha llegado y que parece empezar a quedarse en el tintero de los fichajes.

El estilo del equipo y de sus pivotes

Seguro que fue por esa presión arriba que no funcionó en muchos momentos, pero un doble pivote con Mario Soriano y Lorenzo Amatucci invita a tener la pelota, a ser protagonista. Y no pudo en Málaga. La realidad es que estuvieron en muchos momentos persiguiendo sombras. El madrileño está aún adaptándose a esa posición de 8, aunque Hidalgo debe valorar si necesita un pivote más posicional por detrás de ambos o para que se coloque en una altura intermedia. Así Soriano cogerá más vuelos coqueteando con esa posición de 10, con lo que debería dar algo de asistencia a Aubameyang. Villares no es un 6, Riki sigue sin ser ese futbolista clave para lo que se le fichó y Gijselhart viene de la segunda división holandesa y el Dépor no va a fichar más para esa posición. Es una posición por ajustar de manera interna, porque el mercado de fichajes no será una solución en este caso.

Noticias relacionadas

Las bandas y Yeremay

Parte de los problemas del Dépor los centraba Hidalgo en que el equipo no se sentía fuerte para presionar arriba y en la cantidad de bajas en las bandas que le ha llevado a perder desequilibrio y frescura en la zona, porque son futbolistas cortos de preparación. Y es un deficit que va más allá de Yeremay. Tampoco ayuda que, en el caso de Mella, el técnico le exige mucho en defensa. Jensen está en pleno proceso de adaptación y Adama Traoré también lo necesitará.