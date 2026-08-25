Kevin Sánchez, de debutar a Primera División con el Deportivo a caerse de la convocatoria y volver al Fabril

La frase hecha de que en el fútbol cambia todo de una semana para otra cobró una mayor vigencia este lunes para Kevin Sánchez. El ariete burgalés, criado en Abegondo, ha sido uno más en la dinámica del primer equipo durante todo el periodo estival, marcó el gol del triunfo en el amistoso ante el Genoa y debutó en Primera División la pasada semana frente al Elche en Riazor. En Málaga vio como su situación cambiaba. El regreso de Yeremay Hernández a una lista y el deseo de Hidalgo de contar con tres porteros le dejaron sin sitio, con lo que ni siquiera se subió al avión ni estuvo entre los 23 elegidos para, al menos, estar en el banquillo. Ya había perdido espacio con la vuelta de Asp-Jensen y Altimira tras sus lesiones y el hecho de jugar en La Rosaleda con un único delantero hizo que el recambio desde el banquillo fuese Bil, ni siquiera tuvo minutos Eddahchouri.

A Mérida

Kevin ya sabía que esta temporada iba a estar en la dinámica del filial con la puerta entreabierta del vestuario de los mayores, pero ahora los planes son una realidad. De hecho, salvo contratiempo físico en el primer equipo, existen muchas opciones de que sea alineado por Manuel Pablo el sábado en Mérida en el estreno del filial en Primera RFEF. A pesar de todo, el propio Kevin tampoco quiso explorar salidas a Segunda.