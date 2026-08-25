El trabajo de final de mercado se multiplica en el Fabril: a la caza de dos fichajes y diez futbolistas en la sala de espera

El Deportivo está a la espera de cerrar el fichaje de Adama Traoré y se seguirá moviendo por el central zurdo, aunque existen serias opciones de que no venga por limitaciones de fichas y de cupo salarial. También tiene que gestionar el futuro de cuatro descartes (Puerto, Barcia, José Ángel y Patiño). Son operaciones que se multiplican en un Fabril que ya ha fichado a dos futbolistas (Justino Barbosa y Kose San José), que busca dos centrales y que aún tiene una decena de futbolistas sin inscribir, lo que revela un excedente del que se tiene que liberar o que tiene que hacer encajar antes del 1 de septiembre. Juega en su contra, además, el efecto arrastre que supone contar, a nivel federativo, con futbolistas como Bil, Teun Gijselhart y quizás Eric Puertoentre sus 25, porque la misma tendencia que se observa en el primer equipo. Menos de una semana para dejar todo finiquitado, con diez nombres en la sala de espera.

El filial cuenta ahora mismo con 22 futbolistas inscritos, pero uno de ellos es Malick Ndiaye, que se marchó cedido al Barbastro, de Segunda RFEF. Las anteriores salidas fueron Mario Nájera, Hugo Torres y Pablo Parada, a Lugo, Arosa y Boiro, respectivamente. Con Xabi Campos y Pablo García fuera de la ecuación porque tendrán ficha del Juvenil A de Miguel Figueira, cuenta con diez futbolistas sénior que han estado integrados en la dinámica de Manuel Pablo este verano y que aún no están inscritos. Algunos con peso y que regresan de cesión como Luisao Macías, Jairo Noriega o Álvaro Mardones, un lesionado de larga duración que ya estaba en el filial como Damián Canedo y otro puñado de jóvenes de 2007 que han dado el salto desde el juvenil como Faye Aziz, David Vergara, Lucas Castro, Álvaro Fraga, José Rey e Iker Gil.

Pero que estén inscritos o no tampoco termina de significar que tengan un puesto asegurado, ya que todos los futbolistas del pasado ejercicio se mantienen en el registro de la RFEF. Es el caso de Pablo Cortés, al que se le busca una salida. Además de al jugador de banda aragonés, en el Fabril tiene en portería a Hugo Ríos y Álex Marqués, a la espera de lo que ocurra con Eric Puerto. La defensa es la línea más despoblada entre los que tienen ficha, ya que solo están Quique Teijo, Samu, Iker Vidal y un Malick Ndiaye, que está de salida. En el eje de la creación, en los puestos de 6, 8 y 10 se encuentran Rubén López, Dani Estévez, Papa Samsou, Manu Ferreiro, Noé Carrillo y uno de los dos únicos fichajes, Koke San José. A los que hay que sumar a Teun Gijselhart. Las bandas quedan para David Domínguez, Adrián Guerrero, Héctor Areosa, Pablo Cortés y otra de las incorporaciones, Justino Barbosa. El ataque, reservado para Dipanda, Kevin Sánchez, Martín Ochoa, además de un Bil, que es del primer equipo, en realidad.

Para hacer encajar las piezas, el club coruñés tiene la posibilidad de no inscribir, al menos hasta el mes de enero, a algunos de los lesionados de larga duración, que son Damián Canedo, Manu Ferreiro, Jairo Noriega o Rodrigue Dipanda. El Fabril debuta este sábado en Primera RFEF ante el Mérida y tiene hasta el lunes, como el primer equipo, para solucionar el futuro de sus futbolistas y el papeleo consiguiente.

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Las novedades del Juvenil A

En el Juvenil A tiene, de momento, inscritas como novedades a Iker Diepa, central llegado de la cantera del Real Madrid; Josecho Rey, enganche procedente de la base del Compos; y Diego García, extremo moañés que llega del Villarreal.