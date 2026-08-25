Dónde y cómo ver al Fabril en Primera RFEF: así será la oferta televisiva para toda la temporada
Hay dos plataformas que emiten íntegra la competición y la TVG dará 40 partidos en toda la campaña, aproximadamente uno en abierto por jornada
El ascenso del Fabril a Primera RFEF hará que sus derechos televisivos sean vendidos de manera centralizada a través de la Federación Española de Fútbol, con lo que pasarán a la historia las retransmisiones que hacía el propio club coruñés en su Youtube y que han acompañado en los últimos años al equipo en los partidos de Abegondo. Eso sí, al menos los interesados se asegurarán que podrán seguir todos los encuentros, en casa y fuera, previo pago, como ocurría en su día con el primer equipo, cuando estaba en esta categoría. La RFEF hizo público el nuevo mapa de retransmisiones tras la adjudicación para esta campaña.
El adiós de LaLiga+ supone que las plataformas FootballClub, Fanplay TV y LaLiga Bares emitirán al completo cada una de las jornadas del presente ejercicio. La primera se puede contratar por 75 euros todo el campeonato, incluido el hipotético play off de ascenso a Segunda; y la segunda, por 9,95 euros al mes, con algunos extras. La tercera vía es solo para establecimientos hosteleros. Por otro lado, Movistar Plus, DAZN, Orange, +Media, ZapiTV, Euskaltel, Telecable y R ofrecerán los diez mejores encuentros del fin de semana y en las dos primeras jornadas no está agendado ninguno de los dos del Fabril. Se podrán seguir con el pago de paquetes básicos de deportes de los diferentes operadores, aunque no aseguran toda la competición.
LA TVG, uno por jornada
Las televisiones autonómicas también entran en la ecuación, como ha venido ocurriendo en los últimos ejercicios: TVG, Esport3, La 7 de Murcia, Aragón TV y Betevé serán las cadenas regionales que ofrecerán algunos de los partidos en sus respectivas comunidades. En el caso de la Televisión de Galicia, según pudo saber LA OPINIÓN, dará 40 en toda la temporada, con lo que será, en general, uno por jornada, aunque puede haber dos en algunos sábado y domingos señalados. Este fin de semana se estrenará con el Arenas de Getxo-Racing de Ferrol. Además de los blanquiazules y los verdes, también están en la categoría el Pontevedra, el Lugo y la UD Ourense. La preferencia de la corporación será, ante todo, emitir los abundantes derbis que habrá en la competición.
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