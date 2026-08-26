Adama ya es del Deportivo: firma hasta 2028
Tiene previsto aterrizar este miércoles a medianoche en Alvedro y el jueves conocerá Abegondo y Riazor
Adama Traoré ya es del Deportivo. Está previsto que llegue esta medianoche a Alvedro, pero el club coruñés ha anunciado su contratación hasta 2028. Ha sido la más laboriosa de todo el verano. Costó semanas y semanas convencerlo, hacerle ver que A Coruña y el Deportivo eran la mejor combinación para él. Pero ya es blanquiazul. La mañana del jueves la aprovechará para conocer la ciudad deportiva y el estadio. Es el primer club en España, que no sea el Barça, para un futbolista con más de una década de experiencia en la Premier.
Adama viene a colmar el largo deseo de sumar a su proyecto a un extremo por la derecha, que juega a pierna natural y que haga de contrapunto en un equipo lleno de futbolistas talentosos que juegan al pie y de extremos a los que les gusta moverse a pierna cambiada. Así Altimira volverá a ser lateral e Hidalgo podrá disponer de un futbolista dotado para jugar a campo abierto para asociarse con Yeremay y Aubameyang, quien ya le dio hace unas horas la bienvenida en su instagram con una foto de ambos en su etapa en el Barcelona y un gif de un levantador de pesas. Adama tendrá, por su parte, la oportunidad de regresar a LaLiga y de enterrar ese rol de revulsivo que ha llevado aparejado su fútbol en Inglaterra.
El giro decisivo
Durante momentos del verano, él quiso seguir en la Premier y mantener los emolumentos de los últimos años, pero se acercaba el cierre del mercado y, ante la opción de quedarse en paro más allá del 1 de septiembre, el último contacto del Dépor la semana pasada surtió efecto. Las partes limaron diferencias y en nada llevará el dorsal 17 a su espalda por Riazor. El Dépor está a tiempo de inscribirlo para el partido ante el Valencia, aunque no se ha entrenado en todo el verano con el grupo y necesita una puesta a punto. Este jueves se ejercitará con sus nuevos compañeros.
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