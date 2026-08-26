El Ceuta se interesa por Charlie Patiño
Se suma al Bochum como pretendiente para encontrarle acomodo como cedido
El Deportivo ya tiene en el bolsillo a Adama Traoré, que se convertirá en el octavo fichaje, pero aún le queda trabajo, más en las salidas que en las entradas, que han quedado prácticamente perfiladas con el extremo catalán. Charlie Patiño, Dani Barcia, Eric Puerto y José Ángel no tienen sitio en la actual plantilla del Deportivo, pero pasan las semanas y no se mueven de Abegondo y están generando un overbooking de jugadores con tan solo 25 fichas disponibles en el primer equipo. El último conjunto que ha mostrado interés en llevarse a algunos de estos futbolistas es el Ceuta, que se suma al Bochum como pretendiente por Charlie Patiño.
El joven de 23 años tiene contrato con el Deportivo hasta el 30 de junio de 2028 y desde el club coruñés le han recomendado que se busque una cesión para esta temporada con el fin de tener una última oportunidad con los coruñeses en doce meses y para que se adapte mejor a las exigencias del fútbol profesional. El pasado ejercicio logró tener dorsal del primer equipo, pero a pesar de las oportunidades, no logró asentarse como un futbolista de la rotación de Antonio Hidalgo. Le pesó especialmente un error en Huesca en uno de los últimos encuentros a domicilio. Desde entonces no jugó hasta el ascenso y el propio jugador pidió disculpas desde el balcón de María Pita por esa acción.
A pesar de este interés y el del cuadro alemán, no es sencillo a estas alturas que se marche, al igual que ocurre con Dani Barcia, Eric Puerto o José Ángel. A los dos primeros se les busca una cesión, aunque en el caso del meta puede haber un viraje. Con el tercero se trata una salida definitiva. Todos acaban sus vinculaciones en el 30 de junio de 2028, salvo el portero, que si no encuentra acomodo fuera o sale otro de los descartes, acabará teniendo ficha del Fabril.
La postura de Hidalgo
Antonio Hidalgo ha sido muy claro con todos ellos en sus intenciones, porque ninguno de los cuatro ha estado en las listas de los partidos ante el Elche y el Málaga. Ya tampoco jugaron el final de la pretemporada. El último que salió de la rotación es el central de O Temple.
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