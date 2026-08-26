El Deportivo ofrece "conformar una mesa de diálogo" con colectivos de Marathón Inferior y Peñas para solucionar la brecha social

El Deportivo propone "conformar una mesa de diálogo con representantes de Marathón, de peñas y del club" para "sentarse a dialogar y levantarse cuando todos" estén "cómodos", según palabras de José Manuel García, responsable del área social de la entidad coruñesa. El club tampoco quiso profundizar en lo que propondrá en esa reunión o reuniones porque jugarán "ahí sus cartas", aunque avisa de que" no hay líneas rojas, solo garantizar el cumplimiento de la norma", algo a lo que consideran que están obligados. A partir de ahora desde Abegondo se pondrán en contacto con los que considera interlocutores para establecer ese grupo de trabajo que pretende solucionar el conflicto social generado por las condiciones de acceso especiales para la grada de Marathón Inferior. Es una situación que les "ocupa y les preocupa". Según sea posible por las agendas, el primer encuentro puede producirse esta misma semana.

El club coruñés no quiso manifestar si solicitara un cese de la protesta visual o de la huelga de animación en Riazor para arrancar el diálogo. "Será un tema a explorar en la mesa, sea en esa o en otras", apunta García. El Deportivo también evitó expresar la motivación de la cláusula 9 de las condiciones de acceso a Marathón Inferior, por la que el club podía disponer del asiento que estaba adjudicado al abonado.

Para el club era el momento

Esta propuesta llega más de mes y medio después de que se lanzase la campaña de abonados. "¿Por qué la tardanza? Llevamos semanas intentando de entender y hablar con aficionados. Venimos (a negociar) cuando estábamos preparados, por eso ahora y no antes", razona quien se habló, junto a responsables jurídicos y de seguridad del Deportivo, para hacer "autocrítica". Asume incluso que "alguna gente se sienta criminalizada". Quiso defender también que el Deportivo tiene derecho a gestionar el estadio y sus zonas de grada como considere oportuno, ante la proliferación de zonas VIP: "El Deportivo busca ser mejor en conjunto. Hay un plan de mejora del estadio, que incluye VIP y otras zonas. El club va a buscar ser mejor en todo, incluido en el financiero, porque es hacia donde tenemos que ir. No significa que vayamos a sacar nadie (de su asiento), ni que prefiramos un aficionado a otro".

"Tenemos un chaval de Vilalba, otros de Teo y Cerceda debutando en Primera y no lo están disfrutando. Entre todos no nos lo podemos permitir", asegura quien dice que los jugadores tampoco les han pedido una solución: "Queremos a nivel deportivo les vaya bien, ellos ponen ahí el esfuerzo. Cada uno tiene su parcela, yo no les pido que hagan goles".

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Más allá del paso que ha dado con la oferta de diálogo, el Deportivo quiso reafirmarse en el por qué de estas medidas en la campaña de abonados para Marathón Inferior: "El Dépor está obligado a garantizar el cumplimiento de las normas, la ley, y de luchar contra racismo, xenofobia y vandalismo. También obligados a proteger, con un único nivel de sanciones insostenible, y de potenciales sanciones de cierre. Este era el único objetivo"