Djalminha vuelve a A Coruña: "Yeremay tiene remate, descaro y muchísima calidad"
El brasileño valora los fichajes del Deportivo, especialmente Aubameyang y Amatucci, y confía en que el equipo se mantenga en la categoría
En su vuelta a A Coruña, la lluvia le dio la bienvenida a Djalminha, que señaló que “la ciudad sigue igual de bonita, con o sin ella”. Para el exfutbolista es un orgullo que le hayan escrito el libro Djalminha ¡Es de otra galaxia!, sobre su etapa en el Deportivo. “Fueron siete años en el club, hay muchas historias que están presentes. Lo que tengo claro es que para mí lo más importante era disfrutar en el campo y hacer disfrutar al público”, explicó. El exjugador brasileño acudió este miércoles al auditorio de la ONCE, en A Coruña, con motivo de la presentación del ejemplar escrito por el periodista Javier Guillén.
El brasileño no vive solo del pasado, porque él se ve reflejado en varios jugadores jóvenes del panorama actual. “Me gusta mucho Lamine Yamal, es un jugador distinto y diferente. No me puedo olvidar de Yeremay, que también me gusta mucho, es un jugador que tiene remate, descaro y muchísima calidad”, indicaba. Djalminha afirmó que ha seguido los dos partidos disputados por el Dépor de lo que lleva de Liga, y habló sobre el salto de calidad y dificultad que conlleva jugar en Primera. “Seguí la temporada pasada y fue fenomenal, ahora hay que mantenerse, que para mí es el primer objetivo”, explica. Para Djalminha es importante seguir teniendo los pies en la tierra y la calma. “El equipo acaba de subir, después de muchos años en Segunda y en Primera Federación. Hay que tener un equipo fuerte para intentar mantenerse y luego, poco a poco, pensar en un Dépor de grandes conquistas”, afirmaba el exjugador deportivista.
El nuevo Dépor
El brasileño está contento con los fichajes que ha hecho el Deportivo. “Me gustó especialmente Auba, que ya empezó marcando goles, el pivote italiano Amatucci me ha gustado también. El equipo se ha ido arreglando poco a poco. Ha llegado gente nueva para hacer una buena liga”, señaló.
La situación actual de disconformidad que hay entre la afición y el club por la campaña de abonados no ha pasado desapercibida para el brasileño. “Yo creo que hay que mirar los dos puntos, estar en Primera conlleva un gasto mayor y hay que saber usar la pasta, pero la gente no debería pagar por esto. El club necesita a la gente apoyando en el estadio, hay que buscar un medio para arreglar todo esto”, dijo Djalminha.
El exjugador estará presente en el partido del domingo 30 de agosto, en el que el Deportivo se enfrentará al Valencia C.F. a las 19.30 horas en Riazor.
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