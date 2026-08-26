El Fabril se refuerza con Manu Serrano y Yayo González, y Ferran Seco puede acompañarles

El Fabril necesitaba dos fichajes y ya los tiene, aunque pueden acabar siendo tres. El club coruñés ata a Manu Serrano, un lateral zurdo que puede actuar de central, y a Yayo González, un pivote defensivo. Ambos tienen 22 años. Uno llega hasta 2028 del Real Madrid tras jugar en el Castilla con la intención de tener campo abierto para el primer equipo y el otro, con la carta de libertad tras rescindir hace unos horas con la Cultural Leonesa. Puede acompañarles en el trío de contrataciones de última hora, el central Ferran Seco, de 19 años, también con trayectoria en Valdebebas y anteriormente en la base del Valencia. El segundo equipo blanquiazul, que está a unos días de debutar en Primera RFEF, se refuerza de esta manera en los días finales del mercado cuando estaba buscando dos centrales. Queda por ver a qué roles adaptan estos dos futbolistas y cómo puede ajustar Manuel Pablo las piezas.

La situación del Fabril

Las operaciones se multiplican en un Fabril que ya ha fichado a tres futbolistas (Justino Barbosa, Koke San José y Manu Serrano), que tiene a dos más en la recámara (Yayo González e incluso Ferran Seco) y que cuenta con diez futbolistas sin inscribir, lo que revela un excedente del que se tiene que liberar o que tiene que hacer encajar antes del 1 de septiembre. Juega en su contra, además, el efecto arrastre que supone contar, a nivel federativo, con futbolistas como Bil, Teun Gijselhart y quizás Eric Puertoentre sus 25, porque la misma tendencia que se observa en el primer equipo. Menos de una semana para dejar todo finiquitado.

El filial cuenta ahora mismo con 22 futbolistas inscritos. El último en sumarse es Álvaro Fraga. Las salidas han sido Mario Nájera, Hugo Torres , Pablo Parada y Malick Ndiaye, a Lugo, Arosa, Boiro y Barbastro, respectivamente. Con Xabi Campos y Pablo García fuera de la ecuación porque tendrán ficha del Juvenil A de Miguel Figueira y a la espera de dos contrataciones por anunciar, cuenta con diez futbolistas sénior que han estado integrados en la dinámica de Manuel Pablo este verano y que aún no están inscritos. Además del recién fichado Manu Serrano, algunos con peso y que regresan de cesión como Luisao Macías, Jairo Noriega o Álvaro Mardones, un lesionado de larga duración que ya estaba en el filial como Damián Canedo y otro puñado de jóvenes de 2007 que han dado el salto desde el juvenil como Faye Aziz, David Vergara, Lucas Castro, José Rey e Iker Gil.

Pero que estén inscritos o no tampoco termina de significar que tengan un puesto asegurado, ya que todos los futbolistas del pasado ejercicio se mantienen en el registro de la RFEF. Es el caso de Pablo Cortés, al que se le busca una salida. Además de al jugador de banda aragonés, en el Fabril tiene en portería a Hugo Ríos y Álex Marqués, a la espera de lo que ocurra con Eric Puerto. La defensa es la línea más despoblada entre los que tienen ficha, ya que solo están Quique Teijo, Samu y Iker Vidal. En el eje de la creación, en los puestos de 6, 8 y 10 se encuentran Rubén López, Dani Estévez, Papa Samsou, Manu Ferreiro, Noé Carrillo y uno de los dos únicos fichajes, Koke San José. A los que hay que sumar a Teun Gijselhart. Las bandas quedan para David Domínguez, Adrián Guerrero, Héctor Areosa, Pablo Cortés, Álvaro Fraga y otra de las incorporaciones, Justino Barbosa. El ataque, reservado para Dipanda, Kevin Sánchez, Martín Ochoa, además de un Bil, que es del primer equipo, en realidad.

Noticias relacionadas

Para hacer encajar las piezas, el club coruñés tiene la posibilidad de no inscribir, al menos hasta el mes de enero, a algunos de los lesionados de larga duración, que son Damián Canedo, Manu Ferreiro, Jairo Noriega o Rodrigue Dipanda. El Fabril debuta este sábado en Primera RFEF ante el Mérida y tiene hasta el lunes, como el primer equipo, para solucionar el futuro de sus futbolistas y el papeleo consiguiente.