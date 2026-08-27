Adama Traoré ya es uno más en Abegondo para el Deportivo

El cierre del mercado asoma y por eso el Deportivo quiso acelerar los tempos del fichaje. No hubo legada a A Coruña, repaso de flecos de la operación, reconocimiento médico, anuncio e integración en el trabajo de grupo a las órdenes de Hidalgo. Con Adama Traoré se reordenaron los factores para que, en cuanto pisase A Coruña, pudiese ponerse a trabajar para estar listo para el partido ante el Valencia. Ya llegó anoche a Lavacolla con todos los trámites finiquitados y esta mañana del jueves es uno más en la ciudad deportiva de Abegondo. Se presentó temprano, como está marcado, y saltó al césped en torno a las 10.30, la hora fijada para el inicio de la antepenúltima sesión antes de volver a jugar este domingo en Riazor.

Ya vestido con la ropa de entrenamiento blanquiazul, Adama Traoré trabaja junto a sus compañeros y, de momento, se le ve cercano a Pierre-Emerick Aubameyang, quien ya broméo sobre la contratación antes de que la anunciara el Deportivo anoche y que ha sido clave en su contratación. Ambos compartieron unos meses en el Barcelona hace un lustro que les unieron. Ahora los dos se han comprometido por dos años y están llamados a formar el frente de ataque blanquiazul con Yeremay Hernández.

Con el catalán ya integrado después de un verano de entrenamientos en solitario, el Deportivo trabaja para poder inscribirlo en LaLiga y que esté disponible para la tercera jornada. A pesar de los problemas de fichas que tiene el club porque cuatro descartes se están resistiendo a marcharse, maniobró con licencias del filial para dejarle el dorsal 17 liberado para este jugador, ya que el 6 y el 20 siguen reservados para José Ángel y Charlie Patiño. Con el límite salarial, el club coruñés tampoco tendrá problemas para que la patronal dé el ok por el extremo.

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Más trabajo

A pesar de que va justo y de que hace tres semanas que no se marcha ningún descarte tras la rescisión de Bouldini, el club coruñés intentará colocar antes del 1 de septiembre a José Ángel, Dani Barcia, Eric Puerto y Charlie Patiño, a quien ahora lo pretende el Ceuta. Más inviable parece la llegada de un central zurdo, una de las prioridades durante este verano.