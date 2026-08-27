Adama Traoré, «el superatleta futbolista» que llega al Deportivo: así ha evolucionado su fútbol

«Es un superatleta futbolista, revoltoso en el uno contra uno. Los defensas en la próxima Liga van a tener un caballo de batalla con él. Se cuida muchísimo y tiene solo 30 años». Ha pasado una década desde aquel día en el que Juanjo Vila, ayudante de Aitor Karanka en el Middlesbrough, vio entrar en el vestuario a un joven que ya conocía de un Mallorca-Barcelona B previo y que habían incorporado del Aston Villa, una gestión de Víctor Orta. Entonces era un meritorio salido de La Masia que daba sus primeros pasos y este jueves, en Abegondo, se presentó como un pseudoveterano con una década de experiencia en Inglaterra, que viene para redondear el juego de bandas del Dépor. Llegó a la ciudad deportiva de la mano de Aubameyang, su ciceroné, fue recibido con alguna colleja en la sesión y se puso a las órdenes de Hidalgo, tras un verano sin equipo y con el anhelo de ser inscrito y debutar el domingo.

Ha pasado el tiempo y su estatus en cada uno de esos dos desembarcos es diferente, pero Vila considera que «Adama no ha cambiado tanto». Ya entonces era «un jugador que creía mucho en el entrenamiento individualizado, que tenía su propio preparador físico, algo hace diez años era bastante novedoso». Esos detalles ya demostraban que «es un chico muy comprometido, trabajador, con mucha predisposición a aprender».Todos esos valores y esa ética de trabajo se mantienen, para Juanjo Vila, «en un jugador que ha sido siempre muy humilde y buen compañero». Esa carta de presentación le hará encajar en el vestuario y queda por saber si ocurre lo mismo en el campo, donde sí aprecia una evolución: «Cuando llegó con nosotros (al Middlesbrough), tenía más carencias en defensa, pero tuvo que aprender, ya que él estaba acostumbrado a coger el balón y tirar para arriba». No solo en hacer las coberturas, también en la toma de decisiones, donde a su juicio se ha producido el gran paso adelante: «Cuando lo fichamos, prácticamente era el mismo jugador. Superpotente, muy intenso, resistente, con una velocidad inusual que le había hecho batir el récord de la Premier con balón (34 kilómetros por hora), con buen trato de balón, con un desborde increíble, muy agresivo al buscar siempre al contrario para encarar y marcharse de él ¿En qué ha madurado y qué ha aprendido? En la lectura de partido. En la elección de cuándo definir, de cuándo pasar, en el juego de equipo», razona un entrenador que le sigue teniendo «mucho aprecio» por los valores que vio en él en aquella Premier League 2016-17.

En un fútbol de extremos a pierna cambiada y de jugar al pie, Adama tiene otros códigos en el verde: «Es un jugador de desborde, que lo tiene más por la derecha que por la izquierda. Él tiene que atacar siempre su lado natural para sacar partido del uno contra uno, de su potencia, de su desborde, sobre todo, de una arrancada que, en los primeros metros, desequilibra y deja atrás a cualquier defensor», contextualiza. Todas estas condiciones le hacen ser «un gran refuerzo» para el Deportivo, según su punto de vista:«Es un gran fichaje, conoce LaLiga. Adama, además, tiene una buena condición: se adapta tanto al juego posicional, ya que tiene desborde, como al de contraataque. Evidentemente, cuando hay espacios, él es demoledor. Yes importante que tenga buenos acompañantes en ataque porque siempre va a desbordar y siempre va a llegar...».

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Los movimientos del Dépor

El Dépor, con la llegada de un Adama que llevará el dorsal 17, llega al límite de sus fichas y tiene que dar salida a sus cuatro descartes, algo que no ha podido hacer en los últimos 28 días. El club trabaja en la salida de Eric Puerto al Penafiely Charlie Patiño tiene a Ceuta y Bochum como pretendientes, mientras que Dani Barcia tiene mercado en Segunda y con José Ángel se apuesta por una salida definitiva. A pesar de que hay movimiento, no será sencillo. Si encuentra espacio en su plantilla y remanente en el límite salarial, buscará ir a por un central. Las opciones principales son Juan Jesús (libre), Nathan Zézé (NEOM saudí) y Lilian Brassier (Stade Rennais), al que pretende el Eintracht de Frankfurt.