Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adama Traoré en A CoruñaLas polémicas fachadas de la intermodalAjuste de precios en hosteleríaAumenta la presencia policial por consumo de drogasLa coruñesa que dejó la contabilidad por las recetas de su infanciaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Dépor

Adriana Ranera: "Llegamos con muy buenas sensaciones, hemos creado un grupo muy potente"

La defensa catalana destaca "la confianza" y "el proyecto" como motivos clave para recalar en el Deportivo Abanca

Adriana Ranera posa junto a Kevin Sánchez

Adriana Ranera posa junto a Kevin Sánchez / RCD

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

Adriana Ranera, zaguera del Deportivo, se autodefine como una jugadora a la que le "gusta mucho tener el balón" y "controlar las situaciones" que suceden sobre el campo. La central barcelonesa, presentada esta mañana, espera aportar "liderazgo" al conjunto dirigido por Alberto, que se estrenará este sábado: "Soy contundente, ambiciosa y vengo con ganas de disputar y ganar todos los balones".

El Deportivo se estrena este sábado en Liga F ante el Sevilla (12.00, en Riazor). "Llegamos con muy buenas sensaciones. La pretemporada ha sido muy buena para conocernos, para entendernos. Hemos creado un grupo muy potente, con buenas personas, con ganas de rendir y competir", añade la zaguera.

Noticias relacionadas

Ranera también destaca el proyecto del Dépor, clave para llegar procedente del Barça cedida hasta final de temporada: "Me dieron mucha confianza. Me gustó el proyecto que plantean, la ciudad, el equipo, las instalaciones. Es un equipo que realmente apuesta. Es uno de los clubes que más apuesta por el femenino, y para mi carrera era lo mejor. Creo que se adaptaba muy bien para mis características como jugadora y como persona".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents