El coruñés Nico González ficha por el Newcastle por 58 millones de euros

El Newcastle United confirmó el fichaje del centrocampista coruñés Nico González, procedente del Manchester City, a cambio de 50 millones de libras (58 millones de euros).

Nico, hijo del eterno capitán deportivista Fran González, fue presentado ante su afición en St. James' Park en la previa del encuentro de segunda ronda de la Copa de la Liga contra el West Bromwich Albion.

El futbolista coruñés se marcha del City tras temporada y media en la que no ha acabado de convencer como sustituto de Rodri. Nico le costó 60 millones al City en enero de 2025, coincidiendo con la rotura de ligamento cruzado de Rodri, y desde entonces ha disputado 59 partidos y marcado cuatro goles con los Sky Blues.

La venta de Nico eleva la nómina de ventas del City este verano hasta los 330 millones de euros, a la espera además de que se concrete la salida de Omar Marmoush al Tottenham Hotspur, por el que los de Enzo Maresca ingresarán unos 70 millones de euros.

Esta salida, además, aviva los rumores de un posible último intento del City por fichar a Enzo Fernández, el centrocampista que quiere Maresca y que completaría el capítulo de entradas en el medio junto a Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, que ya es oficial por 100 millones de euros.

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Nico llega al Newcastle de Matthias Jaissle que empató en la primera jornada contra el Liverpool y que ha vivido un difícil verano en el que ha perdido a estrellas como Bruno Guimaraes, Sandro Tonali y Anthony Gordon, además de al entrenador de los últimos cuatro años, Eddie Howe, que presentó su dimisión hace semanas.