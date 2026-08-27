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Deportivo

El Dépor vacía la enfermería para medirse al Valencia

Noé Carrillo fue el único jugador que no se pudo ejercitar con el grupo en la sesión del jueves

Aubameyang da toques mientras sus compañeros recargan energías

Aubameyang da toques mientras sus compañeros recargan energías / CARLOS PARDELLAS

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RAC

A Coruña

El Deportivo afrontó ayer el antepenúltimo día de trabajo antes de recibir este domingo al Valencia, y hoy completarán la sesión más suave en cargas de cara a medirse al conjunto ché en la tercera jornada de LaLiga. Ya con Adama Traoré, quien recibió una cariñosa bienvenida por parte de sus compañeros, y con todos los jugadores a disposición de Antonio Hidalgo, a excepción de Noé Carrillo, lesionado.

No hubo representación de jugadores del Fabril, con Kevin Sánchez a las órdenes de Manuel Pablo y el mediapunta de Teo en la enfermería haciendo trabajo individual para recuperarse. No obstante, Hidalgo puede celebrar que la enfermería está descargada tras un verano en el que los nombres se fueron acumulando, en especial en la parte ofensiva.

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Al conjunto coruñés le quedarán dos sesiones más de trabajo, primero este viernes, y de nuevo el sábado por la mañana, de cara a preparar de la mejor manera posible el encuentro ante el Valencia. El equipo dirigido por Carlos Corberán acudirá a Riazor tras haber cosechado un punto en dos jornadas.

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