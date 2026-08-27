El Deportivo trabaja en la salida de Eric Puerto al Penafiel

El Deportivo apura las horas en una operación salida atascada y encallada. Los mismos nombres que hace un mes estaban en la rampa, siguen todavía a falta de menos de una semana para el cierre del mercado de fichajes. Eric Puerto, cancerbero de 23 años, es uno de los que maneja varias opciones para abandonar el club. Desde el principio del verano ambas partes entendían que lo mejor era una salida en forma de cesión. El Penafiel se ha convertido ahora en una vía. El club coruñés está trabajando en dicha opción, aunque exige primero un movimiento en el conjunto luso, propiedad de Juan Carlos Escotet. La ciudad del norte de Portugal sirvió de destino para varios jugadores el pasado verano, como Jaime Sánchez, Davo, Raúl Alcaina o Iano, aunque esta campaña todavía no se produjo ningún cruce. Eric Puerto, además, ha estado en la mesa de un club internacional, aunque el destino no ha sido convincente.

La vía Penafiel vuelve a abrirse para un Deportivo que ha medido más el trasvase entre su club hermano. Ambos comparten propiedad y estructura de trabajo en un ejemplo de multipropiedad moderna en la que la escuadra blanquiazul funciona como entidad matriz. La relación entre ambos se ha dejado ver en, por ejemplo, el aterrizaje de Max Svensson, con pasado en A Coruña, y quien lleva ya dos goles en la segunda división lusa. De España también han recalado Adrián Pica (Alavés, cedido) o Juanda Fuentes (Andorra).

Hasta ahora, y a diferencia del verano pasado, el Dépor no ha aprovechado su vínculo con el Penafiel para enviar a algún jugador que no entrase en los planes del primer equipo o del Fabril. Eric Puerto, sin embargo, está en la mesa del Penafiel, que busca salida para Joan Femenías. Actualmente, tiene tres cancerberos en nómina, añadiendo al veterano Miguel Oliveira, titular en las primeras tres jornadas, y el joven Alexéi Rojas, llegado este verano procedente del Arsenal.

Eric Puerto ejerció de tercer portero la temporada pasada en el primer equipo del Deportivo. No llegó a debutar en liga, aunque sí aprovechó la lesión de Daniel Bachmann para jugar tres partidos en la Copa del Rey: ante el Sámano, contra el Sabadell y en Riazor frente al Mallorca. Ante el Atlético de Madrid ya se fue bajo palos Germán Parreño. Este verano, el fichaje de Leo Román provocó un movimiento de fichas y roles que dejó a Eric Puerto fuera de la ecuación del primer equipo. Aunque por edad el Fabril podría ser una opción, tanto el club como el jugador estaban de acuerdo en que no sería el paso correcto para su desarrollo, y desde el principio del mercado se ha trabajado en encontrarle un destino acorde. En el filial, Hugo Ríos y Álex Marqués competirán por un puesto. Al de Estepa, con dos años más de contrato, le esperaba una cesión que, hasta el momento, no ha llegado.

Eric Puerto, en uno de sus primeros entrenamientos con el Marbella. / Marbella

Penafiel o una salida al extranjero, en la mesa de Eric Puerto

El cancerbero ha manejado también la posibilidad de jugar en el extranjero, aunque en una liga y un país que no le ha convencido. Penafiel sí supone un buen destino para él y podría continuar su carrera en el equipo portugués. Puerto llegó en enero de 2024 al Dépor procedente del Antequera para cubrir la baja de Ian Mackay. Desde entonces ha jugado seis partidos con la elástica blanquiazul.

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Su segunda temporada fue cortada para salir también cedido, entonces al Marbella, donde fue indiscutible, disputó 15 encuentros y dejó tres veces la portería a cero. "Yo lo que quería era jugar, demostrar que todavía tengo mucho nivel para dar en el Dépor, que es donde yo quiero demostrar que valgo. Quiero volver mejor de lo que me fui", explicó en una entrevista para LA OPINIÓN. Ahora, sin espacio ni en el primer ni en el segundo equipo, es uno de los jugadores marcados en rojo para liberar su ficha.