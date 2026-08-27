El Fabril firma a Yayo González e inscribe a Luisão y Manu Serrano

El Fabril sigue reforzándose de cara al debut en Primera Federación y ha incorporado a Yayo González, centrocampista de 22 años que llega procedente de la Cultural Leonesa. Firma hasta 2027 con opción de ampliación. Se suma a Manu Serrano, quien ya está inscrito. Además, podría completar el trío de incorporaciones Ferran Seco, de 19 años y con trayectoria en Valdebebas, anteriormente en el Valencia.

El Fabril sigue haciendo encaje de bolillos con las fichas de cara al inicio liguero. Este jueves, el club inscribió al recién llegado Serrano y a Luisão Macías, retornado de cesión tras haber jugado en el Pontevedra. De momento, varios jugadores están fuera, como Jairo y Canedo, lesionados de larga duración; o Álvaro Mardones, retornado del Racing de Ferrol. Tampoco están inscritos Faye Aziz, David Vergara, Lucas Castro, José Rey e Iker Gil, jugadores que viven su primer año sénior.

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Manuel Pablo, en la previa del encuentro ante el Mérida, advirtió que habrá movimientos de salidas y todavía están abiertos a alguna entrada. Pablo Cortés es uno de los jugadores que se ha quedado sin hueco, aunque en su caso sí está inscrito. El púzle se estrecha porque, de las 25 fichas, dos las ocupan Teun Gijselhart y Bil Nsongo, jugadores del primer equipo a todos efectos, donde tampoco queda hueco.