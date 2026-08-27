Manuel Pablo abre el Fabril a más fichajes y salidas antes de debutar en Primera RFEF: "Estamos con las fichas a vueltas"

El Fabril salta a escena este sábado en el debut del filial blanquiazul en Primera Federación frente al Mérida en el Estadio Romano José Fouto (19.15). Manuel Pablo ve a un equipo que "está trabajando muy bien" preparado y "con muchas ganas" para un nuevo reto en la categoría de bronce. Afrontan el estreno "con expectación" al tratarse de un grupo joven, con muchos debutantes, y un buen puñado de futbolistas que han regresado de cesión y que deben ser importantes. Además, este verano han llegado Koke San José, Justino Barbosa, Manu Serrano y Yayo González. Podría haber una quinta incorporación: Ferrán Seco. El segundo equipo coruñés tiene muchos deberes por delante en los últimos días de mercado, con un excedente de jugadores y las fichas copadas. "Estamos con las fichas a vuelta. Hay gente en plantilla que en teoría tienen que salir. Puede que haya alguna incorporación más en alguna zona en la que estamos con pocos efectivos. Hasta las últimas horas no se resuelven. Tiene que haber cambios porque hay jugadores que tienen que salir y está atascada la cosa", explicó Manuel Pablo en la rueda de prensa previa al encuentro.

El Romano José Fouto aguarda este sábado al filial deportivista. El equipo dirigido por Manuel Pablo aspira a dar continuidad al juego mostrado el curso pasado, aunque ahora con nuevos protagonistas y una competición que eleva notoriamente el nivel: "La idea es la misma, pero los contrarios tendrán más experiencia y calidad. No creo que seamos tan dominantes como el año pasado. Hay que saber sufrir con resultados en contra. Tendremos rachas de no sacar resultados". Es por eso que el aspecto mental y grupal será fundamental para saber llevar la temporada y quedar lo más arriba posible: "Tenemos que hacer un ejercicio mental para saber competir, estar tranquilos, ajustarnos y sobre todo, dentro de la idea que traemos, ser competitivos".

Hay varios futbolistas con experiencia en la competición que tienen que dar ese plus al equipo: Rubén López, Adrián Guerrero, Martín Ochoa, Kevin Sánchez o Noé Carrillo, entre otros, aunque estos dos últimos estarán a caballo entre primer y segundo equipo. Las incorporaciones, precisamente, aportan horas de vuelo en una competición nueva para muchos chicos. "Nos tienen que ayudar, cuando juegan y cuando no. Tenemos que hacer un grupo muy fuerte. Llegarán momentos en los que no estemos cómodos y nos tendremos que hacer fuertes", expresa Manuel Pablo sobre el papel de Noé y Kevin, quien alternarán su escuadra con el día a día de la primera plantilla.

Riazor y Abegondo, doble casa para jugar de local

El Fabril alternará el estadio de Riazor con la ciudad deportiva. Dependerá "de las coincidencias con femenino y primer equipo", aunque "el calendario está hecho para coincidir lo menos posible", como sucede en otros clubes que comparten estadio entre entidades o entre cantera y conjunto principal.

El primer rival será el Mérida, un conjunto con una fuerte inversión detrás que será una gran piedra de toque para medir el momento del Fabril: "Se ha reforzado bien. Ha pagado incluso cláusulas. Nos servirá para darnos cuenta de la categoría en la que estamos. Tienen jugadores con calidad, nos van a ganar en experiencia. Tenemos que ganar nosotros en ganas, en ritmo, trabajo, en ilusión. Hay que adaptarse a ver qué nos exige la categoría. Todos nos van a exigir mucho".

Los jugadores del Fabril, durante un amistoso este verano / RCD

Anécdota con Adama Traoré

El Deportivo hizo anoche oficial la incorporación de Adama Traoré. El extremo diestro firma hasta 2028 y esta mañana ya entrenó con el resto de sus compañeros en Abegondo. En octubre de 2013, un joven Adama de apenas 17 años se midió ante el Dépor en el Mini Estadi. Aquel día, ganó el equipo blanquiazul por 0-1 gracias a un tanto de Emmanuel Culio. En el minuto 65, sustituyendo a Edu Bedia, saltó al campo Adama Traoré, quien se midió durante casi media hora a Manuel Pablo, aquel día de lateral izquierdo.

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"Fran nos decía que tenía un jugador importante el Barça B. Salió contra nosotros al final, yo jugaba encima por la izquierda. Es un jugador bastante rápido. Ha crecido mucho en ese sentido, de saber elegir situaciones. Le tiene que dar mucho al Dépor", recuerda Manuel Pablo sobre la octava incorporación del verano.