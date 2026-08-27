Nico, el jugador gallego que más dinero ha movido en traspasos: casi 140 millones

137.2 millones. Esa es la cantidad que, con sus apenas 24 años, Nico González ha movido ya en forma de traspasos desde que abandonó el FC Barcelona para poner rumbo a O Dragao. Primero fue el FC Porto quien apostó por los servicios del hijo del deportivista Fran al pagar 20 millones. Tras destacar en Portugal, el Manchester City desembolsó 60 para poder sustituir a Rodri Hernández tras la lesión de rodilla que sufrió poco antes de recoger el balón de oro. Año y medio después, sin sitio en el equipo ahora dirigido de Enzo Maresca, es el Newcastle quien afronta otro gran traspaso que dilata todavía más la distancia de Nico sobre el segundo jugador que más dinero ha movido en fichajes entre los futbolistas gallegos. Los 56 millones que acaban de pagar las urracas le impulsan más en el top 10. Y todavía le queda mucha carrera por delante.

Nico González a St James' Park se ha convertido en el segundo traspaso más caro de la historia dentro de los jugadores gallegos. Por delante está él mismo, cuando en febrero de 2025 aterrizó en el Manchester City para ponerse a las órdenes de Pep Guardiola. Por detrás deja a otros futbolistas que han movido una gran cantidad de dinero. Ninguno se le acerca: Gabri Veiga (45M) es el más cercano tras haber fichado por el Al-Ahli a cambio de 30M y, el verano pasado, por el Porto a cambio de otros 15. En lo alto de la tabla se encuentra como tercer jugador que más dinero ha generado Borja Iglesias, 41 millones tras pasar por el Espanyol (10), Real Betis (28), Bayer Leverkusen (una cesión que suma un millón) o Celta (2). Esos últimos dos movimientos le permiten diferenciarse en unos pocos ceros de Angeliño Tasende, quien suma 40.9 entre todas sus transferencias: 5.5 del PSV, 15 de su regreso al City, 18 pagó el Leipzig, y 5.4 la Roma.

En el top 10 de jugadores gallegos se encuentran futbolistas como Joselu Mato (31.2), Lucas Pérez (30.2), Jony Otto (28), Denis Suárez (25.4), Iago Aspas (22.1) y, en décima posición, Brais Méndez (20). La mayoría, movimientos recientes en un mercado de fichajes que sigue creciendo cada año en cuanto a las cuantías que se traspasan.

Nico González / Newcastle

La salida temprana de Nico deja sin beneficios a su primer club

El caso de Nico González es particular. El centrocampista se formó en la academia del extinto Montañeros (ahora refundado bajo el nombre Atlético Coruña Montañeros). Sin embargo, salió del club con apenas once años para realizar gran parte de su trayectoria de cantera en La Masía. En 2013 aterrizó en el Barcelona, donde escaló desde edad alevín hasta el primer equipo. Aunque no pudo consolidarse en la primera plantilla, y tuvo incluso una cesión en el Valencia, logró llegar a la élite y fue en el Porto donde realmente explotó.

Según el reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de los jugadores de la FIFA, desde 2001 hay un sistema de compensación para los clubes formadores, ya que hasta los 18 años, con la mayoría de edad, no se pueden firmar contratos, por lo que los jugadores de cantera pueden abandonar sus clubes de manera gratuita para fichar por otra entidad. Por una parte, está la "indemnización por formación" (art. 20 y anexo 4 del RETJ), que consiste en un pago si los jugadores pasan al nivel profesional tras haber invertido en su formación y educación. Y, a mayores, el más importante, es la "contribución de solidaridad" (art. 21 y anexo 5 del RETJ), por el cual sus equipos formadores deben recibir una parte de los pagos por los traspasos futuros de los jugadores.

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Estos mecanismos de protección, no obstante, computan a partir de los 12 años, por año de formación hasta los 23. Nico, que salió con 11, solo genera dinero por derechos formativos para el FC Barcelona, quien gestionó su crecimiento en categorías inferiores, el Valencia y el Porto.