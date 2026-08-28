La compra del Estrela da Amadora por referentes de la Bundesliga confirma la fiebre inversora en el fútbol luso iniciada en Galicia

El fútbol portugués se ha situado en el centro de las grandes operaciones corporativas europeas. La adquisición del 90% de la Sociedade Anónima Desportiva (SAD) del Estrela da Amadora por 40 millones de euros, operación liderada por un consorcio inversor alemán en el que participan las tres figuras de la Bundesliga Thomas Müller, Mats Hummels y Yann Sommer, lo que representa uno de los mayores desembarcos financieros del deporte luso en la Primeira Liga.

El movimiento ratifica la corriente internacional en un mercado hasta ahora poco explotado y con una gran capacidad de revalorización como es el portugués. Además, esta estrategia de holding deportivo permite a los clubes de fútbol contar con un equipo satélite al que poder enviar jugadores y así controlar más de cerca la evolución de futbolistas que no tienen hueco en la plantilla principal.

También han tomado posición en el fútbol luso grupos como V Sports, propietario del Aston Villa y de un 40% del Vitória de Guimaraes, el grupo QSI, dueño del PSG y también de un 21% del Sporting de Braga o futbolistas en activo como Vinícius Jr, inversor en el FC Alverca.

Galicia, el mejor socio portugués

La cercanía geográfica y los estrechos lazos empresariales a ambas orillas del Miño sitúan a la comunidad gallega como la principal impulsora en España de las inversiones en el fútbol del país vecino.

El primer contacto gallego con el fútbol portugués fue el Grupo Élite en el CD Tondela. El grupo propietario del Racing de Ferrol, encabezado por el presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera (Estrella Galicia), Ignacio Rivera, abrió la veda en febrero de 2025 al hacerse con el 80% de las acciones de la SAD del CD Tondela, entidad que compite en la Segunda Liga portuguesa tras descender de la primera división la pasada temporada.

El segundo en tomar acción fue el RC Deportivo en Penafiel: La propiedad del RC Deportivo, liderada por Juan Carlos Escotet (presidente de Abanca), afianzó los lazos galaico-portugueses mediante la adquisición del 90% del FC Penafiel por cerca de 12 millones de euros, club que también milita en la Segunda Liga portuguesa.

Los sondeos en la órbita de Balaídos

El entorno de Balaídos no ha permanecido ajeno a las oportunidades del mercado portugués para fortalecer su pirámide formativa tras haber intentado en los pasados veranos ha tentado con invertir en el fúbtol porugués. El primer acercamiento celeste en Portugal fue con el Paços de Ferreira en verano de 2024, cuando desde A Sede negociaron por adquirir un 80% del club portugués junto a un grupo inversor ecuatoriano.

El segundo acercamiento fue al CD Feirense, tras la operación de los blanquiazules con el Penafiel, el Celta manutvo conversaciones con la entidad portuguesa por obtener una gran parte de la propiedad, pero la negociación se torció por la entrada de más actores en escena, lo que supuso un aumento exagerado del precio previsto desde a Sede.

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Pese a ello la presidenta confirmó en diciembre de 2025 que el club sigue en búsqueda de un equipo satélite al otro lado del río Miño.

Fuente: Faro de Vigo