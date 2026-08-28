Dépor Abanca inicia su nueva andadura en la Liga F

El Dépor Abanca arranca este sábado (12.00 horas, Dazn) su camino en la temporada 2026-27. El conjunto blanquiazul recibe al Sevilla en Riazor en el que será el comienzo de su tercera temporada consecutiva en la Liga F. Nunca había logrado permanecer tres cursos consecutivos en la máxima categoría y, para asentarse y crecer, encara la temporada con un plantel renovado y con Alberto Rodríguez como primer entrenador.

“Estoy contento a nivel grupal e individual”, resaltó el nuevo técnico del conjunto blanquiazul en la rueda de prensa previa a la primera jornada de liga. Alberto Rodríguez ejerció durante el último curso como ayudante de Fran Alonso. Conoce a las veteranas que se quedan como parte de un equipo en el que se ha producido una importante revolución, con muchas caras nuevas y preferencia por perfiles jóvenes con proyección para el futuro. Ya tuvo la oportunidad de dirigir en Riazor durante el Teresa Herrera contra el Porto. Ahora, vivirá su particular debut como el máximo responsable del plantel herculino.

El proyecto del Dépor Abanca

Merle Barth, que arrastra una lesión desde el final de la temporada pasada, es la única jugadora entre algodones. La zaguera alemana se encuentra en la etapa final de su recuperación, pero no podrá entrar en los planes de Alberto Rodríguez en esta primera jornada. Tampoco podrán jugar ante el Sevilla Marisa y Ainoa Gómez. Las dos están convocadas con la selección española sub 20 para disputar el Mundial. Aunque ambas son fichajes de este verano, la primera ya jugó en A Coruña cedida por el Real Madrid la temporada pasada. La segunda, que llega procedente del Barça, tendrá que esperar para vivir su debut.

La plantilla y el cuerpo técnico del Dépor Abanca posan en Riazor tras ganar el Teresa Herrera. / Gus de la Paz

Sí podrán estrenarse nuevos rostros como Adriana Ranera, Sofía Domínguez, Lucía Pardo, Vega Montesinos, Eva Alonso o Daniela Caracas. La guardameta Andrea Tarazona, también recién llegada, tendrá una dura competencia en la portería con Inês Pereira, que vuelve a postularse como titular en su tercera temporada en A Coruña. Como punta de lanza siguen Millene Cabral o Espe Pizarro. Por sus botas pasarán las aspiraciones de un proyecto que quiere pasar menos apuros para salvarse y escalar a una zona más tranquila de la clasificación.

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El Sevilla se presenta en Riazor con un proyecto que apela a la continuidad. Mantiene el bloque del curso pasado y cuenta en sus filas con las exblanquiazules Esther Sullastres e Iris Arnaiz. Las hispalenses terminaron el curso pasado en la mitad de la tabla y quieren conservar su estatus en la zona media de la liga.