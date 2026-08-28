El Deportivo se reunirá hoy con la Federación de Peñas y representantes de Marathón Inferior

El Deportivo mantendrá hoy la mesa de diálogo con la Federación de Peñas y representantes de Marathón Inferior. El objetivo, tal y como explicó José Manuel García, responsable del área social de la entidad, es "sentase a dialogar y levantarse cuando todos" estén "cómodos". La situación social "ocupa y preocupa" al conjunto coruñés. Este domingo se disputará la tercera jornada de LaLiga en Riazor, con la visita del Valencia CF. Sigue convocada una huelga de animación, por lo que la grada, de momento, apunta a vivir una situación similar a la que se vivió en el duelo ante el Elche, con un importante porcentaje de los asistentes vistiendo de naranja en señal de protesta para pedir una solución al conflicto social iniciado por las condiciones específicas que afectan a los abonados de Marathón Inferior.

"No hay líneas rojas, solo garantizar el cumplimiento de la norma", expresó José Manuel García el pasado miércoles. Esta tarde está prevista una reunión en la que participarán, de un lado, responsables del Deportivo, y del otro, representantes de la Federación de Peñas y Marathón Inferior para intentar desencallar la situación social. El club, en rueda de prensa, no manifestó solicitar un cese de la protesta visual o la huelga de animación, y arrancará el diálogo con dicha convocatoria vigente. Será un tema a explorar en la mesa, sea en esa o en otras", apuntó García.

José Manuel García aseguró que el Deportivo ha hecho "autocrítica" y que considera que no han comunicado correctamente una normativa específica que, desde la Federación de Peñas y diferentes colectivos, han condenado como "abusivas".

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Más allá del paso que ha dado el Deportivo con la oferta de diálogo, el club coruñés quiso reafirmarse el pasado miércoles en el porqué de estas medidas en la campaña de abonados: "El Dépor está obligado a garantizar el cumplimiento de las normas, de la ley, y de luchar contra el racismo, la xenofobia y el vandalismo. También estamos obligados a proteger, ante un nivel de sanciones insostenible y de potenciales cierre de grada. Este era el único objetivo". La normativa específica que afecta a Marathón Inferior no es impuesta por LaLiga, aunque el organismo sí es la que posteriormente sanciona. "El 'cómo' es parte de la decisión del club. La Liga no dice el 'cómo', pero es la que propone las sanciones. Quien nos penaliza en caso de incumplir ciertos aspectos que los clubes estamos obligados a cumplir", añadió José Manuel García en una entrevista en LA OPINIÓN.