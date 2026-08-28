El Deportivo sorteará 534 entradas entre sus socios para la visita al Villarreal

El Deportivo pondrá a disposición de sus socios 534 entradas de las 564 que le ha ofrecido el Villarreal para la visita a La Cerámica el próximo sábado 5 de septiembre (21.00). Las 30 restantes quedan reservadas para "acuerdos comerciales y compromisos de patrocinio", cita la entidad en un comunicado en el que explican que, como ante el Málaga, volverá a haber un sorteo a través de su canal de youtube entre los abonados que se apunten para conseguir una. Las entradas serán nominales y cada socio podrá retirar un máximo de dos. El plazo de inscripción, abierto este viernes, se cerrará el domingo a las 19.30, con el día y horario del sorteo por confirmar. Cada entrada costará 30 euros.

Más de medio millar de deportivistas podrán acompañar al conjunto blanquiazul el próximo fin de semana en La Rosaleda. El club ha repetido el mismo protocolo que ante el Málaga para repartir el lote de entradas que ha ofrecido el submarino amarillo. Con el convenio con la Federación de Peñas sin renovar, y a diferencia de lo que ha sucedido en los últimos años, no habrá una reserva de entradas para peñistas, sino que todas entrarán en el mismo sorteo, solo apto para abonados del club.

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El sorteo de entradas solo se realizará siempre y cuando haya más solicitudes que entradas disponibles. Cada socio, en caso de salir ganador, tendrá derecho a retirar dos asientos. Ante el Málaga, además, las entradas fueron entregadas en mano, con obligación de acudir con DNI, ya que son nominales. El punto de entrega se compartió de manera privada a los aficionados que obtuvieron una entrada.