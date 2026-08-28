El Fabril de viste de bronce en el estadio Romano

Si el Deportivo contó ocho temporadas sin pisar la máxima categoría del fútbol español, el Fabril ha tenido que contar siete primaveras para regresar a la división de bronce. El filial blanquiazul debuta este sábado (19.15 horas, Football Club y FanPlay TV) en una Primera RFEF que nunca había pisado desde su creación hace ya un lustro. Lo hace en el estadio Romano José Fouto contra una AD Mérida más que asentada en la categoría. El escudo herculino regresa al barro, pero lo hace en la piel de unos chavales forjados en Abegondo bajo la atenta mirada de Manuel Pablo y reforzado en los últimos días con piezas de otras canteras de España. El objetivo formativo es innegociable. El gen competitivo, con la permanencia en el horizonte, es uno de los aspectos a potenciar en un proyecto que debe servir de trampolín para los jugadores que anhelan llamar a la puerta del primer equipo en la élite.

No cabían en un aula de instituto los pupilos que Manuel Pablo tuvo a sus órdenes el primer día de la pretemporada. El Fabril ha apurado la pretemporada con el condicionante de no disponer de jugadores capitales como Samu, Kevin, Adrián Guerrero, Noé Carrillo, Xabi Campos o Quique Teijo, que estuvieron inmersos en los planes del primer equipo. Costó también aligerar el vestuario, una operación que se ha acelerado con las salidas de Mario Nájera y Papa Samsou y las cesiones de Pablo Parada, Malick Ndiaye y Hugo Torres.

El plantel del Fabril

El proyecto fabrilista conserva las líneas maestras del equipo que el curso pasado dominó sin oposición su grupo de Segunda RFEF hasta consagrarse como el mejor de todos los equipos que participaron en la cuarta categoría. Recuperó en verano a los egresados tras cesión como Álvaro Mardones, Rubén López, Adrián Guerrero, Martín Ochoa, Luisao Macías o el propio Kevin, que la semana pasada no viajó con el primer equipo a Málaga tras dejar buenas sensaciones en la pretemporada y debutar en Primera contra el Elche. Volvió también Jairo Noriega, pero una desafortunada rotura de ligamento cruzado anterior en pretemporada le obligará a perderse la temporada.

Kevin Sánchez, contra el Elche en Primera División con el Deportivo. / EP

En un proyecto que sube a joyas del filial como Lucas Castro, Iker Gil o el mismo Xabi Campos, los resultados de pretemporada obligaron a buscar complementos lejos de A Coruña. Llegaron en los primeros días el centrocampista Koke San José, del Rayo Majadahonda, y el extremo Justino Barbosa, de la UD Ourense. En los últimos días, el mercado volvió a activarse para incorporar a Yayo González, mediocentro de la Cultural Leonesa, y a Manu Serrano, lateral izquierdo del Real Madrid Castilla. Ferran Seco podría sumarse al apartado de altas si el club libera alguna ficha más.

Debut contra el Mérida

“Tenemos que hacer un ejercicio mental para saber competir, estar tranquilos, ajustarnos y sobre todo, dentro de la idea que traemos, ser competitivos”, recomendó Manuel Pablo a sus pupilos este jueves en la sala de prensa de Abegondo. El filial tiene en Primera RFEF la exigencia de madurar a marchas forzadas, condicionado por el nivel de una categoría en la que no se regala nada y en la que el descenso y el play off de ascenso pueden estar en un pañuelo.

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Lo sabe bien el primer rival del Fabril. El Mérida espera en el estadio Romano como uno de los conjuntos más establecidos de la categoría. Solo se perdió la primera edición y lleva cuatro consecutivas asentado como un aspirante de la zona media-alta de la tabla. El exdeportivista Carlos Doncel o el exfabrilista Fito figuran en un equipo que, de nuevo, aspira a grabar su nombre en la lista de contendientes a disputar la fase de ascenso. En un estadio histórico, que en su momento acogió partidos de Primera División, el Fabril comienza a forjar su camino, de nuevo, en la categoría de bronce del fútbol español.