Principio de acuerdo del Deportivo con la Federación de Peñas y con los colectivos de Marathón Inferior

51 días después, Riazor tiene un principio de acuerdo para volver a la normalidad. La Federación de Peñas, los colectivos de Marathón Inferior y el Deportivo se reunieron este viernes en torno a "una mesa de diálogo" para sellar a brecha social abierta desde el lanzamiento de la campaña de abonados y han alcanzado un principio de acuerdo. Ahora mismo la cumbre sigue en marcha y se está puliendo el pacto que desactive la crisis social abierta por la campaña de abonados del Deportivo y el proceso de identificación para Marathón Inferior. Las partes van hacia una entente.

El Deportivo y la parte más animosa de su estadio, de esta manera, empiezan de nuevo a caminar por la misma senda después de casi dos meses de conflicto y el estadio volverá a rugir en su regreso a Primera División. En el Teresa Herrera y en el partido ante el Elche se dejaron sentir las medidas de protesta que se aguarda que sean menos o que, directamente, no existan para el partido de este domingo a las 19.30 horas frente a Valencia en A Coruña.

Lo sucedido

Todo comenzó el pasado 8 de julio cuando el club coruñés lanzó la campaña de abonados que tuvo su preludio con un correo eléctrico a los abonados de Marathón Inferior en el que les anunciaba que habría unas nuevas condiciones de acceso más restrictivas a esa grada, que es señalada en las comunicaciones de LaLiga y por Antiviolencia como el origen de cánticos que han acarreado multas para la entidad blanquiazul. El documento que debían firmar ambas partes avisaba, ante todo, de que el carnet se renovaría con identificación a través de una copia de la parte delantera DNI y que la identidad debía ser corroborada en la Oficina de Atención al Socio y Accionista de Riazor. Todo, según el Deportivo, ante la amenaza de cierre por la invasión frente a Las Palmas y para hacer recaer la responsabilidad de las multas en el individuo y no en la masa. El club también lo veía como medida disuasoria y para erradicar esos mensajes que se reproducían en las canciones. El Deportivo incluía, además, en el contrato otros compromisos como la disponibilidad del asiento para la entidad prácticamente sin compromiso, si así lo hacía solicitaba la entidad, la cláusula 9 de esas nuevas condiciones. Eran unas medidas que no se aplicaban al resto de gradas. El malestar se incrementó y se trasladó al resto al resto de abonados del estadio con la subida en los precios de los abonos, que fue de entre el 34 y el 68%, según la grada.

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Antes del cese de animación y de la protesta visual de naranja, una parte de la afición mostró su malestar el pasado mes de julio con una manifestación desde la plaza de Pontevedra hasta la rúa Nova, donde está la sede de Abanca, propietaria del club coruñés. En las siguientes semanas, a pesar de que el club facilitó la gestión del abono de manera parcial a través de internet o ideó un sistema para ceder el carnet en el fondo, no fue suficiente. Hasta hubo una reunión previa en Abegondo que acabó sin acuerdo. Desde las agrupaciones y los colectivos de Marathón Inferior consideraban que había que ir a la raíz del problema. La propuesta de una "mesa de diálogo" fue el primer paso y ahora el principio de acuerdo es un hecho.