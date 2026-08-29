0-1 | El Sevilla amarga el debut del Dépor Abanca en Riazor

El Dépor Abanca cayó derrotado en su debut en Liga F ante un Sevilla (0-1) que dejó patente la diferencia de rodaje y entendimiento entre ambos equipos, en especial durante una primera parte en la que Kanteh anotó el único tanto del encuentro. Las blanquiazules se repusieron, rozaron el empate en varias ocasiones, pero se chocaron de frente con una excelente Esther Sullastres, diferencial en su vuelta a Riazor.

No fue el estreno deseado por Alberto Rodríguez. Si bien su equipo intentó llevar la iniciativa y tener personalidad con balón, las rojiblancas se hicieron con rapidez con el mando del esférico, y embotellaron al cuadro blanquiazul. Raquel, a los dos minutos, advirtió a las locales que entre la valentía y la temeridad había una fina línea que podían castigar al contraataque. Laura Pérez, por la derecha, causó estragos con cada cabalgada, y a los 12 minutos conectó un centro que remató de cabeza Kanteh tras anticiparse a Elena. 0-1.

A medida que Lucía Pardo entró en juego el Deportivo mejoró. La 19 entró de inicio en la delantera en lugar de Millene, quien no participó, pero como ariete no lograba encontrar su hueco. Poco a poco descendió su altura, pasó después a la banda izquierda, y fue en la segunda parte donde sus conducciones y su capacidad técnica salieron a relucir. A los 24 minutos tuvo la primera ocasión clara para su equipo, que ayer careció de pólvora.

Espe Pizarro intentó un remate acrobático / Carlos Pardellas

Al Deportivo le faltó el gol

Sin la carioca, y sin Marisa (concentrada con la sub 20 junto a Ainoa Gómez), el Dépor echó en falta su pólvora. Tiró del carro, llegando desde segunda línea, Olaya, que al filo del descanso se topó con una excelente Sullastres. La catalana volvió a ser fundamental en el inicio del segundo tiempo, tras meter un pie salvador a Michi Apóstol en el primer mano a mano de la venezolana, ingresada en el descanso en lugar de Lucía Rivas. La internacional española marcó la diferencia cuando mejor se sintió el Deportivo.

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Lo intentó con todo la escuadra blanquiazul, que reclamó un penalti por mano. No lo señaló la palentina Elena Pelaez tras revisar el monitor y la petición del banquillo local. Con nueve minutos de descuento, Lucía Pardo volvió a tener una última en el tiempo añadido, y tras un centro cruzado, llegando desde segunda línea, la 19 se quedó con la miel en los labios tras no engatillar bien el golpeo. Sin fortuna ofensiva, el debut blanquiazul, de más a menos en el duelo, se quedó sin premio. Las sensaciones que dejó la escuadra de Alberto fueron positivas para un equipo que aspira a dar un paso adelante en la Liga F y solo está empezando a andar.