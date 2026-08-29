1-0 | El Fabril sufre un debut cruel en Primera RFEF ante el Mérida

El Fabril recibió su particular bienvenida a la Primera RFEF con una dosis de crueldad. El filial que dirige Manuel Pablo firmó un partido sólido y maduro en su visita al Mérida, con buenas actuaciones defensivas y con un buen caudal de aproximaciones a la portería rival. Sin embargo, se marchó del estadio Romano José Fouto con las manos vacías después de ver a Sofiane marcar a portería vacía tras una salida desafortunada de Álex Marqués a despejar de puños una acción a balón parado.

Ni tapujos ni complejos. El Fabril se presentó en la categoría de bronce con la intención de parecerse lo máximo posible al equipo que el año pasado dominó su grupo en Segunda RFEF. Lo hizo con Manu Serrano, recién llegado, como compañero de Samu en el eje de la zaga. Aunque los locales avisaron primero, los pupilos de Manuel Pablo supieron encontrar en las botas de Adrián Guerrero y Kevin Sánchez la forma de incomodar a los rivales. El primero robó en campo rival y probó con un derechazo a Csenterics, el portero del Mérida. El segundo creó muchos problemas con sus arrancadas y algún que otro centro raso que Martín Ochoa no pudo embocar con facilidad.

El Mérida apretó antes del descanso, sobre todo cuando el exblanquiazul Carlos Doncel entró en juego. Quique Teijo evitó un mano a mano de Sandoval y Álex Marqués, saliendo con seguridad a despejar balones altos, mantuvo su portería intacta camino de los vestuarios.

Segunda parte

Los hombres de Manuel Pablo mantuvieron la concentración y se permitieron el lujo de mover el balón con más pausa y criterio. No obstante, las mejores acciones de peligro llegaron en los intercambios de ida y vuelta y en las transiciones. Una de ellas permitió a Adrián Guerrero disponer de un peligroso disparo en el área. El tiro salió cruzado y el extremo blanquiazul cayó lesionado en esa misma acción. Tuvo que pedir el cambio y se retiró en camilla por molestias en su pierna derecha. En su lugar entró Justino Barbosa, dispuesto a heredar la responsabilidad de crear peligro cerca de la portería del Mérida.

Faltó una pizca de acierto y de lucidez en algún que otro balón largo que Álvaro Fraga, que entró en el segundo tiempo, recibió de Koke San José en el área. Los extremeños, por contra, lograron sacar petróleo en una acción de poca fortuna para Álex Marqués. El meta del Fabril salió a despejar de puños una falta colgada al corazón del área. No logró imponerse, molestado por Samu y por un jugador del Mérida, y la mala fortuna quiso que el balón le cayese a Sofiane, que embocó a placer para firmar el 1-0.

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Intentaron reaccionar los jugadores blanquiazules en el tiempo añadido. Llegaron a reclamar un posible penalti sobre Fraga, pero el árbitro, tras revisarlo en el VAR, no vio nada punible. Una derrota cruel para un Fabril que, a pesar de quedarse sin premio, mostró capacidad para aclimatarse más pronto que tarde a lo que exige la categoría de bronce.