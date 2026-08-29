Así está la clasificación de Primera División: Los rivales del Deportivo comienzan a ganar

El Deportivo encara este domingo (19.30 horas, Dazn) la tercera jornada en su regreso a LaLiga EA Sports. Los focos están puestos en el duelo contra el Valencia en Riazor, en el que los blanquiazules anhelan conseguir su primer triunfo en su retorno a Primera División. Con la paz ya alcanzada entre el club y los colectivos de Marathón Inferior, Antonio Hidalgo apela a la unidad como método para buscar los tres puntos en casa, donde el equipo debe hacerse fuerte para luchar por la permanencia.

Sabe el técnico de Canovelles que cada punto puede valer su peso en oro en mayo. Los conseguidos con los empates ante el Elche y el Málaga acercan ligeramente al Deportivo a la meta por encima de la cuarentena, pero es preciso comenzar a sumar de tres en tres para demostrar cuanto antes la correcta aclimatación a la categoría. Es solo la tercera jornada, pero los rivales que a priori compondrán ea lucha ya comienzan a estrenar su casillero de victorias.

La clasificación de Primera División

La tercera jornada de Primera División arrancó este viernes con el triunfo 3-2 del Racing de Santander ante el Elche. Apretaron los cántabros para conseguir su primer triunfo. Goleaban al descanso, pero los ilicitanos rozaron el empate en la segunda parte. El Alavés, que sumó siete de nueve puntos hasta el momento, se impuso 1-0 en Mendizorroza al Villarreal, próximo rival en el horizonte del Deportivo.

Este sábado, el Levante sorprendió y castigó al Betis. Los granotas golearon 5-2 a los verdiblancos, que se vieron a remolque en todo momento y sufrieron los mazazos de Roger Brugué en la segunda parte. La Real Sociedad, que no había ganado en las dos primeras jornadas, también se desquitó con un 1-0 ante el Espanyol.

Roger Brugué celebra un gol en el Levante-Betis. / EFE

Además del Dépor-Valencia, habrá otros dos duelos en Primera este domingo. El Real Madrid recibe al Málaga a las 17.00 horas y, a las 21.30 horas, el Celta y el Athletic se miden en busca de su primer triunfo del curso. Para el lunes quedan el Osasuna-Getafe (19.30 horas) y el Barcelona-Rayo Vallecano (21.30 horas)

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El Deportivo iniciará la jornada dominical decimotercero con dos puntos. Al igual que los herculinos, el Villarreal, el Rayo Vallecano, Celta, Valencia, Málaga, Elche y Athletic no conocen la victoria por el momento. Tocará mostrar la versión más competitiva, con jugadores como Aubameyang y Leo Román de dulce, para adueñarse del primer triunfo de la temporada este fin de semana.