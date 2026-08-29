Así es el comunicado del Deportivo tras la reunión con la Federación de Peñas y los colectivos de Marathón Inferior
Texto íntegro tras la cumbre de varias horas
"El RC Deportivo informa de que, tras la reunión mantenida este viernes 28 de agosto con representantes de los distintos grupos de interés vinculados a la afición, las partes han alcanzado un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de recuperar un clima de confianza y unidad, reforzar el ambiente de ABANCA-RIAZOR y seguir trabajando conjuntamente en beneficio del deportivismo.
El entendimiento alcanzado permite compatibilizar las necesidades trasladadas por los colectivos de aficionados con las obligaciones legales, organizativas y de seguridad que corresponden al Club como organizador de los encuentros.
Asimismo, ambas partes comparten el objetivo de preservar Marathón Inferior como uno de los principales espacios de animación de ABANCA-RIAZOR, dentro de un marco de convivencia, respeto y responsabilidad.
El acuerdo parte del reconocimiento de que la afición desempeña un papel esencial en la identidad y el ambiente del estadio y establece una serie de compromisos recíprocos orientados a facilitar el funcionamiento de la grada y prevenir cualquier comportamiento que pueda perjudicar al Club, a sus aficionados o al conjunto del deportivismo.
Entre los principales puntos acordados se encuentran:
- La elaboración de un anexo a las condiciones generales de los abonos del RC Deportivo, de forma que no exista un documento independiente aplicable exclusivamente a la grada de Marathón Inferior. Dicho anexo se sumará a las condiciones generales en el momento en el que se desarrolle y firme, tras lo cual las condiciones particulares quedarán sin efecto.
- El mantenimiento de los procedimientos de identificación y control de utilización de los abonos de Marathón Inferior, de acuerdo con la normativa aplicable y con las responsabilidades que corresponden al RC Deportivo como organizador de los encuentros.
- El RC Deportivo mantendrá las condiciones y procedimientos de que las personas abonadas de Marathón Inferior puedan ceder o liberar su localidad a través de los canales oficiales del Club, de acuerdo con los procedimientos de identificación establecidos y tratando de ofrecer la mayor flexibilidad posible dentro de las obligaciones existentes.
- El compromiso de los representantes de la afición de colaborar activamente con el Club en el conocimiento y cumplimiento de estas condiciones y en la prevención y erradicación de comportamientos violentos, intimidatorios, discriminatorios o contrarios al respeto.
- El trabajo conjunto para prevenir y detener en su caso cánticos, expresiones o conductas que puedan incitar a la violencia, al odio, así como aquellas que puedan generar sanciones para el Club.
Este acuerdo refleja la voluntad compartida de recuperar la confianza, reforzar la convivencia y trabajar juntos para que ABANCA-RIAZOR continúe siendo uno de los grandes activos del RC Deportivo.
Con la firma de este acuerdo ambas partes se comprometen a dejar atrás sus diferencias y comenzar una nueva etapa, con la vista puesta en el objetivo compartido de todos los deportivistas: apoyar al equipo para alcanzar los mejores resultados en su regreso a primera división.
El RC Deportivo agradece a todos los representantes de la afición su disposición al diálogo, su voluntad de encontrar puntos de encuentro y el compromiso mostrado para alcanzar una solución.
¡Forza Depor!"
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