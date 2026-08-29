Así es el comunicado del Deportivo tras la reunión con la Federación de Peñas y los colectivos de Marathón Inferior

"El RC Deportivo informa de que, tras la reunión mantenida este viernes 28 de agosto con representantes de los distintos grupos de interés vinculados a la afición, las partes han alcanzado un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de recuperar un clima de confianza y unidad, reforzar el ambiente de ABANCA-RIAZOR y seguir trabajando conjuntamente en beneficio del deportivismo.

El entendimiento alcanzado permite compatibilizar las necesidades trasladadas por los colectivos de aficionados con las obligaciones legales, organizativas y de seguridad que corresponden al Club como organizador de los encuentros.

Asimismo, ambas partes comparten el objetivo de preservar Marathón Inferior como uno de los principales espacios de animación de ABANCA-RIAZOR, dentro de un marco de convivencia, respeto y responsabilidad.

El acuerdo parte del reconocimiento de que la afición desempeña un papel esencial en la identidad y el ambiente del estadio y establece una serie de compromisos recíprocos orientados a facilitar el funcionamiento de la grada y prevenir cualquier comportamiento que pueda perjudicar al Club, a sus aficionados o al conjunto del deportivismo.

Entre los principales puntos acordados se encuentran:

La elaboración de un anexo a las condiciones generales de los abonos del RC Deportivo, de forma que no exista un documento independiente aplicable exclusivamente a la grada de Marathón Inferior. Dicho anexo se sumará a las condiciones generales en el momento en el que se desarrolle y firme, tras lo cual las condiciones particulares quedarán sin efecto. El mantenimiento de los procedimientos de identificación y control de utilización de los abonos de Marathón Inferior, de acuerdo con la normativa aplicable y con las responsabilidades que corresponden al RC Deportivo como organizador de los encuentros. El RC Deportivo mantendrá las condiciones y procedimientos de que las personas abonadas de Marathón Inferior puedan ceder o liberar su localidad a través de los canales oficiales del Club, de acuerdo con los procedimientos de identificación establecidos y tratando de ofrecer la mayor flexibilidad posible dentro de las obligaciones existentes. El compromiso de los representantes de la afición de colaborar activamente con el Club en el conocimiento y cumplimiento de estas condiciones y en la prevención y erradicación de comportamientos violentos, intimidatorios, discriminatorios o contrarios al respeto. El trabajo conjunto para prevenir y detener en su caso cánticos, expresiones o conductas que puedan incitar a la violencia, al odio, así como aquellas que puedan generar sanciones para el Club.

Este acuerdo refleja la voluntad compartida de recuperar la confianza, reforzar la convivencia y trabajar juntos para que ABANCA-RIAZOR continúe siendo uno de los grandes activos del RC Deportivo.

Con la firma de este acuerdo ambas partes se comprometen a dejar atrás sus diferencias y comenzar una nueva etapa, con la vista puesta en el objetivo compartido de todos los deportivistas: apoyar al equipo para alcanzar los mejores resultados en su regreso a primera división.

El RC Deportivo agradece a todos los representantes de la afición su disposición al diálogo, su voluntad de encontrar puntos de encuentro y el compromiso mostrado para alcanzar una solución.

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