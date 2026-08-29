Fútbol | Deportivo
Dani Barcia, camino de quedarse en el Deportivo tras un verano de pretendientes: no a Las Palmas, Tenerife, Córdoba y Utrecht
El club coruñés ya le ha comunicado que no cuenta con él para esta temporada e Hidalgo no le ha convocado aún en Liga
El Deportivo apura las gestiones para colocar a Eric Puerto, José Ángel, Charlie Patiño y Dani Barcia, los cuatro futbolistas con los que no cuenta para esta temporada y así hacer espacio en fichas y salarial para traer un central zurdo. Uno de los que más proposiciones ha tenido para marcharse cedido, pero no ha terminado de dar el paso es el central O Temple.
Y es que Dani Barcia ha tenido sobre la mesa propuestas de Tenerife, Las Palmas, Córdoba y Utrecht y con ninguna ha dado el paso de decir que sí. No está descartada la salida del canterano, pero ninguno de los equipos que ha llamado a su puerta ha logrado convencerlo, a pesar de que la perspectiva deportiva para él no es la mejor en este curso 2026-27. El propio Antonio Hidalgo ha sido claro al respecto en un par de ocasiones en rueda de prensa, en una diciendo que había hablado con él y en la otra no contándole en sus opciones para el centro de la defensa.
Situación del mercado
Quedan tres días para ver si da el paso, pero después de dos meses sigue en Abegondo sin encontrar un nuevo destino. Arnau Comas le ha ganado la partida en las preferencias del entrenador. Los próximos días serán claves.
No es el único jugador al que se le busca destino porque con José Ángel se negocia una salida y Penafiel, en el caso de Eric Puerto, y Bochum y Ceuta, en el de Patiño, aparecen como opciones para el resto de descartes.
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