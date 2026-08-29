Deportivo-Valencia: Riazor para crecer y ganar

Siete y media. La pelota rueda y el cielo alumbra por última vez. El Dépor, de blanquiazul impoluto, mira de frente a su rival: Valencia CF. La grada ruge. Está llena. Esta vez aprieta de verdad. Se escucha aquello del «Dale Dé» que resonó en todos los rincones de España. Sin importar el lugar ni la categoría. Han pasado ocho años y, por fin, todos juntos, animan a una para disfrutar del fútbol de Primera División. Han pasado dos semanas desde el pistoletazo de salida. Una ensoñación extraña. Estaba el estadio lleno, pero el público no animaba. Reina la unidad. Por fin. Fútbol y nada más. A tiempo para dejar de debatir si el vaso está vacío o lleno: la necesidad es ganar.

El Dépor regresa a casa. Allí donde su gente le hace «poderoso», como ha descrito durante meses su técnico, Antonio Hidalgo. La primera victoria fue en la grada y ahora el conjunto coruñés empieza, de verdad, su camino hacia la lucha por la salvación. Los duelos ante Elche y Málaga han sido la antesala de lo que viene. Un golpe de realidad para quien creía que jugar en Primera sería fácil. Que la salvación sería barata. Ni un mercado de fichajes a la altura de los mejores tiempos en cuanto a gasto sirve para frenar la bofetada de realidad que cada año LaLiga se encarga de endosar a los recién ascendidos. Y este Dépor, todavía en construcción, mira a su casillero de victorias con hambre. Van a hacer falta muchas y cuanto antes llegue la primera, mejor.

Aficionados del Dépor celebran el ascenso sobre Riazor / CARLOS PARDELLAS / LCO

El Deportivo, en evolución, necesita crecer en ataque

Los de Antonio Hidalgo acuden a la cita con su máquina a medio engrasar. Pierre-Emerick Aubameyang ya sale barato, pero el gabonés necesita socios. La primera jornada formó dupla con Bil. En La Rosaleda fue un bote en el océano intentando pescar el tesoro más grande posible. Cuando Luismi pudo hacer de nexo entre el fútbol de Amatucci y su finalización, todo carburó. Pero sucedió muy poco.

El Deportivo necesita crecer en su fase ofensiva. Avanzar como bloque para que esos ataques largos que le gusta hacer puedan dar frutos. Y vivir, dentro de lo posible, lo más alejado que pueda de Leo Román. Sus transiciones, letales en Segunda División y en Primera RFEF, están huérfanas sin la mejor versión de Mella y Yeremay. Mientras el equipo aguarda el retorno de sus perlas y la adaptación de Adama Traoré, el colectivo debe paliar la falta de frescura individual.

Diego Villares y Teun Gijselhart aguardan turno mientras Asp Jensen se tambalea en su posición de titular tras dos jornadas sin incidir en el juego. Se espera mucho del danés, pero es joven y también viene de una pretemporada frenada por los problemas físicos.

Aubameyang da toques con el balón; de fondo, a la derecha, Adama, último fichaje / CARLOS PARDELLAS / LCO

El Valencia, con numerosas bajas

Evitar pérdidas suena a tópico, pero frenar la velocidad ofensiva del Valencia será fundamental. En especial, Javi Guerra, el hombre diferencial al que se entrega Carlos Corberán. El Valencia no ha ganado y no ha marcado, pero entre Arnau Danjuma, Hugo Duro y Umar Sadiq juntan varios puñados de cifras en su carrera. Se les suma el talentoso Ryunosuke Taso, de solo 19 años.

Mientras el Dépor ha vaciado su enfermería y solo faltarán Noé y Adama, el Valencia la tiene a rebosar: Justin de Haas, José Copete, Sergi Canós y Diego López eran las ausencias previstas. Se han caído a última hora el veloz Pablo Maffeo y Guido Rodríguez, el centrocampista que orden todo el juego ché. En su lugar, previsiblemente, Corberán situará un doble pivote formado por Ugrinic y Pepelu. Arnau Martínez, recién aterrizado, podría ser titular, y Foulquier vuelve a la convocatoria tras un tiempo de baja.

Los posibles onces

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata; Altimira, Mario Soriano, Amatucci, Luismi Cruz; Bil Nsongo y Aubameyang.

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Valencia: Dimitrievski; Arnau Martínez, Tárrega, Diakhaby, Jesús Vázquez; Ugrinic, Pepelu; Sato, Javi Guerra, Danjuma; y Hugo Duro.