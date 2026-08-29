El exdeportivista Borja Valle será rival del Fabril: Ficha por la UD Ourense

El Deportivo apura los últimos días del mercado de fichajes para moldear su plantilla definitiva, tanto en el primer equipo como en un Fabril que ha acelerado sus movimientos en los últimos días. El conjunto blanquiazul no es ajeno al ajetreo que muchos clubes viven en este tramo final del verano. Con esas operaciones, resulta imposible ver a exjugadores que pasaron por Riazor encontrar nuevos destinos. Algunos, de hecho, volverán a pasar por A Coruña esta temporada. Uno de ellos es Borja Valle.

El atacante de Ponferrada confirmó su fichaje por al UD Ourense y será rival del Fabril en la Primera RFEF, que arranca este sábado la liga con el duelo a domicilio contra el Mérida. Valle visitará Abegondo con el conjunto ourensano tras haber pasado cuatro años de su carrera en el Dépor. Llegó en 2016, durante la última etapa del club en Primera División, y se marchó en 2020, tras el descenso a Segunda B.

La trayectoria de Borja Valle

El futbolista leonés recaló en A Coruña procedente del Oviedo. Formado en la Ponferradina, pasó por el Celta B y por el desaparecido CD Ourense antes de brillar con el conjunto carbayón. Sus cifras en la capital asturiana le valieron el fichaje por el Deportivo. Tuvo poca presencia en Primera en la temporada 2016-17 y, tras disputar la segunda mitad de ese curso en el Elche, no logró ganar demasiado protagonismo a su regreso. Formó parte del plantel de Pepe Mel, Cristóbal Parralo y Clarence Seedorf que cayó a Segunda División.

Fue en esa categoría de plata donde Borja recibió un papel protagonista, pero no pudo ni obrar el retorno a la máxima categoría en 2019 ni evitar la caída a los infiernos un año más tarde. Tras un breve y turbulento paso por el Dinamo de Bucarest rumano, jugó con Oviedo, Alcorcón y Cartagena en Segunda. Volvió a Rumanía para enrolarse durante unos meses en las filas del Rapid de Bucarest, hasta que encontró el camino de vuelta a casa en enero de 2024. Volvió a la Ponfe en Primera RFEF, donde ha permanecido las dos últimas temporadas y media. Este verano cambia su ciudad natal por la de As Burgas con una UD Ourense que, al igual que el Fabril, también se estrena en la nueva tercera categoría del fútbol español.

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Valle se medirá al Fabril el fin de semana del 20 de diciembre. El primer duelo entre ourensanos y herculinos será en O Couto en la jornada 17 de Primera RFEF. En la segunda vuelta le tocará pasada por Abegondo. Será en la jornada 34, el fin de semana del 25 de abril.