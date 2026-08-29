Hidalgo celebra la paz social en el Deportivo: "La unión nos ha hecho fuertes, es una alegría muy grande"

Antonio Hidalgo, en la previa del Dépor-Valencia celebra la paz social en el deportivismo, después de una larga reunión entre el club y representantes de la Federación de Peñas y los colectivos de Marathón Inferior que se definió en un comunicado del conjunto coruñés. "Es la mejor noticia que podíamos tener. Es una alegría volver a tener a todo el mundo unido. Esperamos mañana tenerles cerca, estar juntos y disfrutarlo", expresa el técnico, quien, no obstante, considera que "disfrutar va de ganar partidos" y el Deportivo está en esa obligación ante los de Carlos Corberán en la tercera jornada de liga. Esta vez, con un Riazor de verdad: "Ahora tendremos ese apoyo que siempre hemos tenido. Es una alegría muy grande".

"Lo más importante es la unión que tenemos. Eso es lo que nos ha hecho poderosos, fuertes. El deportivismo. Estoy muy contento de que volvamos a sumar y a empujar juntos. Es una ilusión", añadió sobre un acuerdo que permitirá a jugadores y afición disfrutar del esperado regreso a la categoría, después de más de 50 días de conflicto por las condiciones específicas en la renovación de los abonos de Marathón Inferior.

Aficionados del Deportivo, en Riazor / CARLOS PARDELLAS

Sin Adama Traoré ante el Valencia

El fútbol vuelve al primer plano y este domingo a las 19.00 el Deportivo recibe al Valencia. Un enfrentamiento con una rivalidad histórica que no se ha producido desde el descenso a los infiernos hace ocho temporadas. El técnico cuenta con "todos en más o menos condiciones", excepto Noé Carrillo y el recién llegado Adama Traoré. "Adama es una situación de tener cautela, lleva un día, con el viaje y el cambio de ciudad. Tenemos que tener un poco de calma", explica sobre el extremo diestro que "no" entrará en la convocatoria. De hecho, todavía no está inscrito en LaLiga.

El exjugador del Barcelona llega para dar "muchísimo con esa velocidad" y "ese uno para uno" que le caracteriza. De momento, le tocará seguir el partido desde la barrera. En su puesta a punto trabaja también Angeliño Tasende, quien "poco a poco va cogiendo" lo que el equipo le exige y "está en un proceso de buscar su pico de forma". No es el único en un proceso individual. David Mella pasó cuatro meses en el dique seco por una lesión. "Cuando estás mucho tiempo fuera y empiezas a entrenar hay un momento que te ves muy bien, fresco, y después tienes un pequeño bajón físico. David está en ese momento, no se siente fresco del todo", añade sobre el de Espasande.

Adama Traoré, durante un entrenamiento; por detrás, Aubameyang / CARLOS PARDELLAS / LCO

Ganar, una necesidad para el Deportivo

Antonio Hidalgo sabe que LaLiga no espera por nadie. Dos puntos en el casillero pueden verse como un vaso medio lleno o medio vacío, y aunque todavía es pronto, el técnico catalán tiene claro que "el objetivo es ganar" y "esto va de ganar", y no de jugar mejor o peor, tener más o menos posesión. "He hablado en multitud de situaciones que lo importante es sumar de tres. Hay muchas maneras. El nivel en la Primera División ha aumentado. Ahora estamos en ese proceso de intentar coordinar el ataque y la defensa. Tenemos que buscarlo", explica sobre las dificultades del juego del equipo. Y añade que "hay que mejorar con balón", también en defensa, donde aunque "la solidez" la han tenido, han "encajado en cada partido" y es algo que "no" gusta al técnico.

El técnico ensalza también el papel de Lorenzo Amatucci, un futbolista de "muchísimo talento" que puede actuar "de 6 o de 8" acompañado por un centrocampista más: "Poco a poco se va sintiendo cómodo, va cogiendo peso en el equipo. Esa madurez, ese liderazgo, lo necesitamos en su posición".

Lorenzo Amatucci da un pase ante la presión de Carlos Dotor. / Fernando Fernández

Esta jornada espera a un "equipo muy bien trabajado", con "muchas variantes", que puede salir con defensa de cinco y cambiar rápidamente a una defensa de cuatro: "Está haciendo partidos muy correctos ante equipos de mucha entidad. No ha podido sumar de tres, que es lo que queremos todos. Esperamos un partido igualado, llevarlo a nuestro lado, y a partir de ahí intentar ser superiores".

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Atentos al mercado de fichajes

Antonio Hidalgo no se moja con un mercado de fichajes que terminará este martes. Preguntado por el eje de la defensa, explica que "todas las plantillas son susceptibles de mejora hasta el momento" en el que se acabe la ventana de transferencias. En el centro del campo, insiste en que tiene "cinco mediocentros", aunque mientras esté el mercado abierto, "todo es susceptible" a un cambio.