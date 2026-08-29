Peñas y Marathón Inferior aceptan el "borrón e conta nova" del Deportivo de A Coruña y celebran el Acuerdo Marco para cerrar la brecha social

La peñas deportivistas y los colectivos de Marathón Inferior celebran el "Acuerdo Marco" con los responsables del Deportivo de A Coruña como un "paso fundamental para a recuperación do diálogo, o respecto e a confianza de Riazor", en la línea del comunicado que emitió el club tras la larga reunión que mantuvieron durante la tarde y noche de este viernes. El consenso de anoche es un punto y aparte y un punto de partida. Adiós al conflicto, pero ambas partes se comprometen a sentarse para desarrollar el acuerdo.

Las agrupaciones, que abanderaron la protesta por las nuevas condiciones de Marathón Inferior, señalan como punto fundamental del acuerdo haber logrado "la anulación total das 11 normas e 55 cláusulas" del documento Condicións Particulares de Marathón Inferior, origen de la brecha social en Riazor en los últimos 57 días. Solo hay una excepción, adelantada anoche por el Deportivo: “a entrega dunha copia do anverso do DNI no momento de renovar o abono”. “Non haberá textos segregados, nin afeccionados de segunda: a bancada pasa a rexerse polas condicións xerais de abonados”, aplaude.

Cesión del abono, online

Los colectivos constatan que se podrá ceder el abono a cualquier deportivista, previa identificación mediante la subida del anverso del DNI en una plataforma online “que estará habilitada nas próximas xornadas”. Se evitará así tener que presentarse en la Oficina de Atención Deportivista, al igual que el resto de gradas.

En el comunicado, los representantes de la afición dicen “aceptar as desculpas ofrecidas reiteradamente polo acontecido” y aprecian un “borrón e conta nova” por parte de la entidad: “A directiva quere tender a man ao deportivismo e manter con este unha nova relación, con outra forma de xestionar e relacionarse”. Consideran que, dentro de este punto, existe “o compromiso firme do club en avanzar polo ben común do deportivismo: en facer un Riazor máis inclusivo con todas as clases sociais”.

Reivindicación con los precios

En el escrito, hecho público a través de redes sociales pasadas las tres de la tarde del sábado, en vísperas del encuentro con el Valencia, garantizan su “compromiso” para continuar “negociando y luchando” por la congelación de precios de los abonos, para que estén ligados “al IPC”. También para que se mejoren todas las gradas y áreas de Riazor “sen exclusión, especialmente as máis populares”. Recalcan su rechazo a “os controis de alcoholemia abusivos”.

A Federación de Peñas do Deportivo, Old Faces e Riazor Blues quieren reafirmarse en “defender o sentimento deportivista e a identidade e idiosincrasia propias de Riazor de xeito activo e colectivo” y, tal y como había avanzado el club, se comprometen a colaborar, “na medida do posible, na erradicación de comportamentos sancionables”. Advierten que el compromiso no supone “baixar a garda” y que se mantendrán “vixiantes” en desarrollo del acuerdo marco. “Demostramos que cando a afección camiña xunta, a dignidade de Riazor faise valer”, concluyen.