RC Deportivo - Valencia CF: Horario y dónde ver en TV y online la tercera jornada de LaLiga EA Sports

Con la paz ya firmada entre el club y la afición por las condiciones de Marathón Inferior, con la enfermería bajo mínimos tras una pretemporada en la que fue un dolor de muelas para Antonio Hidalgo y con Adama Traoré como espectador de lujo junto a sus nuevos compañeros, el Deportivo regresa este domingo (19.30 horas) a Riazor. Afronta el conjunto blanquiazul la tercera jornada de LaLiga EA Sports, el segundo duelo que disputa como local en su retorno tras ocho largos años a la Primera División. Delante tendrá a un Valencia que vuelve a pisar A Coruña para rememorar viejas disputas por títulos y competiciones continentales. En esta ocasión, el recién ascendido tratará de mejorar las sensaciones y celebrar su reconciliación social con tres puntos que sirvan para acercarse, paso a paso, a la permanencia que debe quedar sellada en mayo.

Se presenta el Deportivo en Riazor sin conocer ni el triunfo ni la derrota en las dos primeras jornadas de liga. Empató ante el Elche y calcó el resultado contra el Málaga, dos rivales con los que, a priori, luchará por evitar los puestos rojos de la clasificación. Antonio Hidalgo vuelve a ponerse a los mandos de un equipo que todavía tiene que asimilar el salto de categoría y que confía en un Pierre-Emerick Aubameyang que lleva dos dianas en dos partidos. El gabonés lidera un conjunto que ve la luz al final del túnel en cuanto a las lesiones. Yeremay ya tuvo unos minutos en Málaga y toda mejoría del canario será un aliciente para el equipo blanquiazul, que quiere ofrecer cuanto antes su magia a la parroquia herculina.

En el otro extremo del campo estará un Valencia que en las últimas temporadas se ha acostumbrado a deambular por la mitad de la tabla y que ha coqueteado con el descenso a Segunda en varias ocasiones. Los ches, un viejo archienemigo del Deportivo en su pugna por conquistar ligas y Copas del Rey, se presenta en A Coruña con un punto en su casillero tras dos jornadas. Empató ante el Celta en Mestalla, el feudo que clausurará al final de esta temporada, y cayó 0-1 ante el Betis el pasado miércoles, en el partido aplazado de la primera jornada.

Horario del partido entre el Deportivo y el Valencia

El Deportivo busca en esta tercera jornada de liga sumar por primera vez los tres puntos en esta temporada. Tratará de cimentar sus cifras en Riazor, algo indispensable para competir en la zona baja de la tabla de Primera División conseguir la permanencia.

El RC Deportivo - Valencia CF se disputará este domingo 30 de agosto a las 19.30 horas en el estadio de Riazor.

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Dónde ver en TV el partido entre el Deportivo y el Valencia

El encuentro entre el Deportivo y el Valencia tendrá retransmisión en directo por televisión. Se podrá ver a través de las plataformas habituales de pago. Se emitirá a través de DAZN y los distribuidores oficiales. Se podrá seguir en LA OPINIÓN el minuto a minuto escrito del partido.