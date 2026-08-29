RC Deportivo - Valencia CF: Este es el posible once inicial del Dépor la jornada 3 de LaLiga EA Sports

El Deportivo recibe este sábado (19.30 horas, Dazn) al Valencia en la tercera jornada de su regreso a LaLiga EA Sports. El conjunto blanquiazul, con la paz ya firmada entre el club y la afición por las condiciones de Marathón Inferior, buscará su primera victoria de la temporada contar las dos primeras jornadas de la competición por empates. Antonio Hidalgo, con una enfermería bajo mínimos por primera vez desde que inició la pretemporada, espera poder mejorar las prestaciones en la particular aclimatación del equipo a la máxima categoría. Continuidad en su esquema, fiel a sus ideas, condicionada por la recuperación de jugadores capitales que tendrán que ganar forma física como Yeremay, David Mella o Angeliño. No podrá disponer todavía de Adama Traoré, recién llegado esta misma semana.

Portería

Dos partidos y dos exhibiciones bajo palos lleva Leo Román. El guardameta ibicenco recién fichado este verano se ha hecho con los galones de portero titular y ha cumplido con creces en las dos primeras jornadas de liga. Sus paradones sirvieron para salvar un punto contra el Elche y para evitar sustos innecesarios en La Rosaleda frente al Málaga. En el banquillo esperarán su turno Ferllo y Germán Parreño, convocados en los dos duelos disputados hasta la fecha. Será el responsable de desbaratar los disparos de los arietes rivales como Hugo Duro o Umar Sadiq.

Defensa

Antonio Hidalgo no cambió la hoja de ruta en su zaga. Una línea de cuatro con balón que se transforma en una de cinco cuando la posesión va a parar a las botas del contrario. Sin contratiempos en forma de lesiones, Ximo Navarro apunta a ser de nuevo en el lateral derecho y Quagliata, titular en las dos primeras jornadas, el izquierdo. En el eje, es previsible que Lucas Noubi se mantenga como titular a pesar del penalti que provocó ante el Málaga. La duda puede estar en su socio. Miguel Loureiro regresó al once la semana pasada, pero Bright Ede también convence al técnico de Canovelles. Esperan su turno Arnau Comas en el eje y Angeliño como alternativa en el carril zurdo mientras avanza en su puesta a punto física.

Centro del campo

Lorenzo Amatucci y Mario Soriano son indispensables para Antonio Hidalgo y volverán a ser los encargados de dirigir los hilos del centro del campo del Deportivo. Adrià Altimira se postula como jugador de banda derecha para alternar sus funciones ofensivas con sus tareas defensivas como carrilero. Luismi Cruz, que apareció poco, pero marcó algunas diferencias en Málaga, se postula de nuevo para la titularidad como mediapunta y alma libre en la zona de tres cuartos. Las otras opciones pasan por Villares como recambio en la medular, además de Riki y un Teun Gijselhart que todavía no ha tenido minutos en liga. Asp Jensen, titular en las dos primeras jornadas, puede perder su condición tras tener poca participación en el juego en ambos duelos y esperar su turno desde en banquillo.

La gran duda es la posición de Mella y Yeremay. El de Espasande ha entrado de forma progresiva en el equipo tras superar su lesión de rodilla, pero no ha sido todavía titular. El canario jugó ante el Málaga sus primeros minutos del verano y de su evolución y puesta a punto dependerá el momento en el que regrese al once inicial.

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Delantera

Pierre-Emerick Aubameyang, el rey sol de la delantera del Deportivo, volverá a ser la gran amenaza en la punta de lanza. El gabonés busca su tercer partido consecutivo viendo portería con la elástica blanquiazul. A su lado podría regresar un Bil Nsongo que ha sido su socio de lujo todo el verano, pero que perdió la titularidad la semana pasada. El músculo del camerunés puede ayudar a lidiar con César Tárrega y Diakhaby y poner en aprietos al guardameta rival, Dimitrievski. Zakaria Eddahchouri será la alternativa para el segundo tiempo.