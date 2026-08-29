Estos son los cinco puntos básicos del acuerdo entre el Deportivo y los peñistas y abonados por Marathón Inferior

Pasada la medianoche, los representantes del Deportivo y de la Federación de Peñas y de los colectivos de Marathón Inferior se levantaban de la "mesa de diálogo" y se daban un apretón de manos qué ponía fin a 52 días de conflicto por la campaña de abonados. Riazor volverá a la normalidad este domingo, como el aperitivo de una fiesta de las peñas en Almirante Cadarso desde el mediodía. El deportivismo podrá disfrutar por fin de Primera. Estas son cinco de las claves del acuerdo:

Anexo a las condiciones del abono

El consenso de anoche es un punto y aparte y un punto de partida. Adiós al conflicto, pero ambas partes se comprometen a desarrollar el acuerdo. Para ello, se redactará un "anexo a las condiciones generales del abono" para que "no exista un documento independiente aplicable exclusivamente a la grada de Marathón Inferior". Cuando esté listo "se sumará a las condiciones generales, tras lo cual las condiciones particulares quedarán sin efecto". Así se evita la sensación de haber criminalizado o señalado a un nuevo único sector del estadio, uno de los mayores reproches. Por aquí se abre la puerta a la flexibilización de otros puntos del documento que generaron rechazo, como la cláusula 9 que daba capacidad al club a disponer del asiento por una amplia gama de motivos.

Se mantiene la identificación

Era una de las líneas rojas del Deportivo y sigue adelante. No habrá marcha atrás en la identificación. Así lo dice el acuerdo. Se apuesta por "el mantenimiento de los procedimientos de identificación y control de utilización de los abonos de Marathón Inferior, de acuerdo con la normativa aplicable y con las responsabilidades que corresponden al Deportivo como organizador de los encuentros".

Cesión del abono

Ya el Dépor dio un paso ante el Elche y tendrá que seguir haciéndolo en otra de las reivindicaciones: facilitar todo lo que sea posible la cesión del abono en Marathón Inferior, siempre respetando la premisa de la identificación para no establecer, en parte, agravios comparativos: "El Deportivo mantendrá las condiciones y procedimientos de que las personas abonadas de Marathón Inferior puedan ceder o liberar su localidad a través de los canales oficiales del club, de acuerdo con los procedimientos de identificación establecidos y tratando de ofrecer la mayor flexibilidad posible dentro de las obligaciones existentes", apunta el comunicado de anoche.

Lucha activa contra la violencia

Antiviolencia trabaja para ir cercando a los grupos ultras y solicita a LaLiga y a los clubes que sean parte activa. En ese sentido, ambas partes se comprometen a "colaborar activamente con el Club en el conocimiento y cumplimiento de estas condiciones y en la prevención y erradicación de comportamientos violentos, intimidatorios, discriminatorios o contrarios al respeto".

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Adiós a los cánticos

El Deportivo aseguró que el paso para imponer las condiciones de identifificación y control a Marathón Inferior vino dado por la amenaza de cierre y las multas por cánticos que le colocaron "en el top de Segunda" en multas, tal y como aseguró el director de los servicios jurídicos, Santiago Liste. En este punto, el Deportivo apuesta por "el trabajo conjunto para prevenir y detener en su caso cánticos, expresiones o conductas que puedan incitar a la violencia, al odio, así como aquellas que puedan generar sanciones para el club". En un comunicado, la federación de peñas y los colectivos de Marathón Inferior ya se habían ofrecido a tratar de erradicarlos.