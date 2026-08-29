La vuelta al mundo de Dani Cancela a través del fútbol: de Hong Kong a "un reto importante" en Honduras tras el Deportivo o la RFEF

A través de la carrera de Dani Cancela (A Coruña, 1981) se dibuja un mapamundi que recorre de punta a punta el globo terráqueo. De vestir de blanquiazul y llegar a estrenarse con el Deportivo en amistosos, a enfundarse el traje de internacional con la selección de Hong Kong. Ya retirado del fútbol, regresó a España, donde ha trabajado los últimos cuatro años como analista de la Real Federación Española de Fútbol, especializándose en los mercados extranjeros en los que debía localizar a jugadores de doble nacionalidad. Su siguiente reto: Honduras. "Llevaba cuatro años de scout (ojeador). Es un trabajo muy bonito porque estás cerca de la élite del fútbol. Siempre es complicado dejar la Selección Española, pero a la vez uno también quiere tener una carrera profesional y crecer. La Federación de Honduras me brindó la posibilidad de iniciar un proyecto muy atractivo. Vamos a crear una estructura a nivel de scouting y seguimiento de jugadores, tanto dentro como fuera de Honduras, que no existe en la actualidad. Querían que yo lo liderara", explica Cancela horas antes de coger un vuelo desde Madrid para cruzar el charco.

El Mundial de 2026 ha sido un ejemplo de hacia dónde se dirigen muchos países modestos que tienen en la migración su buque insignia. Talento deslocalizado, con raíces por padres o abuelos, que se crían bajo el amparo de un fútbol con más oportunidades. Así, Curazao, con jugadores de reconocido peso internacional como Armando Obispo, zaguero del PSV nacido en Países Bajos, fueron captados para defender a La ola azul y alcanzaron la Copa del Mundo. "A nivel de entidad es evidente que es un paso atrás respecto a la RFEF, pero es un paso adelante en cuanto a mi carrera, por el cargo, por la responsabilidad y por el proyecto que se montará", explica Cancela, quien cree que tienen muchas oportunidades de hacer crecer a la selección: "Hay un montón de chicos hondureños jugando en Europa, muchos en Estados Unidos. Es un reto importante ser capaz de llegar a todos ellos, de poder convencerles, atraer talento o identificarlos con nuestro proyecto". Durante el Mundial, fue viral la historia de Roberto Lopes, un zaguero nacido en Dublín, de origen caboverdiano, a quien la selección reclutó a través de una red social.

Dani Cancela, con el brazalete de capitán, ante O Grove / MONCHO FUENTES

Se trata de "un reto muy bonito" con un primer punto de control: 2030. Será "muy diferente" su labor, porque la captación para España , por el número de jugadores y el nivel selectivo, es diferente. Un ejemplo reciente, aunque terminó eligiendo Bélgica, ha sido Matías Fernández-Pardo, nacido en Bruselas, con padre español y madre italiana. La globalización provoca que las Federaciones deban estar muy pendientes de estos casos. En el Mundial, 289 jugadores disputaron el torneo con territorios en los que no habían nacido. "Es el futuro de todas las selecciones. Las fronteras están muy diluidas. Para todas las federaciones es una necesidad que hay que controlar, aunque España tiene el problema contrario. Forma muy bien, forma mejor que nadie. Para las federaciones extranjeras es muy atractivo un chico con un pasaporte de cierto país que desarrolle toda su carrera en España. También en Europa respecto a Asia o América por las estructuras, los recursos y las capacidades, que son mayores", explica Cancela. Para las "pequeñas" y para los "países con un alto nivel de migración", considera que "es evidente que subirán el nivel".

Cancela vivirá en Galicia, pero habrá mucha gente sobre el terreno. El analista y exjugador acompañará a una estructura encabezada por Francis Hernández, director deportivo cordobés de la Federación de Honduras. El objetivo es crear una estructura propia "con gente de manera estable en Estados Unidos, en Europa, apoyados por analistas, y la estructura del primer equipo". Esta estará conformada con profesionales de primer nivel que potencien también el fútbol local. La selección absoluta es sexta en el ránking de la Concacaf, pero lleva sin clasificarse a un Mundial desde 2014. "Llevo un mes trabajando de manera intensa, viendo jugadores y el nivel de nuestras selecciones inferiores. Lo que viene detrás está muy bien. Hemos hecho una Concacaf sub 20 en la que no hemos sido capaces de pasar la primera fase", comenta sobre lo primero que está viendo. No obstante, participaron con jugadores muy jóvenes con el objetivo de ayudarles a crecer: "Creemos que ese es el punto de partida para que dentro de tres o cuatro años, el nivel se incrementa". Han participado con chicos sub 17 y sub 18. El objetivo no es ganar hoy, sino competir mañana: "No vamos a trabajar en resultados inmediatos, lo vamos a hacer en un proceso, que es parte de una remodelación profunda. Hay que cambiar la manera de pensar y de actuar. Llevará tiempo".

Dani Cancela, el segundo a la derecha, con la selección / Cedida

De A Coruña a Hong Kong, la carrera de Dani Cancela

Dani Cancela es uno de los jugadores españoles que, hace década y media, abrió camino hacia el fútbol asiático. Llegó al Deportivo en edad juvenil, ya que antes no existía más base, y jugó en el Fabril hasta que en 2006 salió. Fuenlabrada, Lugo y Kitchee completan su currículum. Fue en Hong Kong donde se estableció desde 2010 hasta 2022, en una extensa carrera futbolística con la que ha llenado sus vitrinas e incluso su pasaporte internacional. "Lo veo lejos. Es casi otra vida. Nunca me sentí un proyecto de futbolista profesional. Jugaba en el Fabril y a la vez estudiaba la carrera, estaba con mis amigos y vivía en un entorno muy normal", recuerda Cancela sobre sus inicios, en los que compartió entrenamientos y amistosos con Mauro Silva, Scaloni, Valerón, Molina, Diego Tristán y compañía. "Lo mejor de la historia del Dépor". En 2010, "cuatro o cinco chicos" de España se fueron a jugar a Hong Kong. El primer contrato due "por un año". Nunca firmó ampliaciones que superasen los dos cursos y vivió muchos momentos en los que pensó que "sería el último año". Pero al final, disputó 12 en "una megaciudad".

"Es una ciudad increíble para vivir y disfrutar, con contrastes entre playas, senderos y muchos parques naturales. Vivimos casi todo con ojos de turista. Disfrutamos mucho de la ciudad", recuerda Cancela. Seis años después, y en un acto en el que coincidió con el seleccionador de Hong Kong, se le planteó la posibilidad de obtener el pasaporte y jugar con la absoluta. "Fue una ilusión y un orgullo. Jugar partidos internacionales te lleva a otra dimensión, encima en el continente asiático. Vas a jugar a países que son muy diferentes, y te permite vivir experiencias que de otra forma no disfrutarías", relata.

Cancela siempre se imaginó un futuro en el fútbol. No en el banquillo. A él le atraía "la dirección deportiva, la coordinación y la organización". También, el "desarrollo individual" y "el análisis". Sin embargo, el Covid golpeó sus planes de retirada en el Kitchee para integrarse en la entidad. Con su familia en España, empezó a analizar otros escenarios, hasta que un día recibió la llamada de un viejo conocido: Molina. El exguardameta del Dépor fue su entrenador en Kitchee, y también era entonces el director deportivo de la RFEF. Volvió a embarcar en un avión, esta vez para regresar a España.

Javier Irureta da instrucciones durante un entrenamiento: a su derecha, de azul, Dani Cancela; a su izquierda, de rojo, Joan Capdevila / AGUETE

La calidad de los formadores en España

El fútbol español lleva años a la vanguardia del desarrollo y la formación. Dani Cancela ha estado muy cerca de la élite a través de la Federación, participando en torneos con selecciones inferiores y descubriendo infinidad de talento. "Hay mucho nivel en casi todos los profesionales. Mucha dedicación y pasión por el juego, por el significado del propio juego, y por aprender para poder explicarlo. Luego, evidentemente, mucho talento individual", explica Cancela, quien considera que la diferencia radica en el alto nivel de conocimiento de los entrenadores que trabajan en las bases de toda España.

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El fútbol gallego no es ajeno. Dépor y Celta compiten entre sí, pero cada año dejan grandes participaciones a nivel de cantera. "Está a un nivel muy alto. Ambos jugaron este año la Copa del Rey Juvenil, eso ya dice mucho. Es muy completo", explica Dani Cancela, quien remarca la apuesta del club coruñés: "El Dépor tiene una gran estructura de cantera. Hay un gran trabajo en la base. El Celta lo hacía y el Dépor lo está empezando a seguir: hay una política de continuidad de los chicos que van saliendo, a los que se les da mucho espacio". Añade, además, que ambos clubes aceleran procesos con los talentos más precoces subiéndolos de categoría: "El Celta ascendió a Segunda con Antañón y Anxo, que son juveniles; el Dépor ha empezado a hacerlo también, Mauro Valeiro está en el Fabril; Raúl Lema que se ha ido al Madrid, jugaba en Liga Nacional siendo cadete. Y el Dépor tiene al San Tirso, que permite competir a los chicos por encima de la edad que les tocaría. Todo ese trabajo hace que cada vez haya más jugadores formados en Galicia".