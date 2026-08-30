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Altimira, expulsado por "aplaudir en señal de mofa" a Ortiz Arias, árbitro del Deportivo - Valencia

El trencilla mostró dos tarjetas consecutivas al lateral derecho en el tiempo de descuento

Altimira pelea por un balón en el Deportivo-Valencia

Altimira pelea por un balón en el Deportivo-Valencia / Carlos Pardellas

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Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

El Deportivo cosechó esta noche su primera victoria en Primera División tras vencer por 3-1 al Valencia CF. En los minutos finales, Adrià Altimira, que entró de suplente durante la segunda mitad, fue expulsado por doble amarilla tras una falta. Ambas tarjetas fueron prácticamente consecutivas y por el mismo motivo. La primera, por "poner objeciones" a la decisión del colegiado; y, la segunda, por "dirigirse aplaudiendo en señal de mofa después de haber tomado una decisión".

Adrià Altimira se perderá la visita al Villarreal. Un reencuentro que hubiese sido especial para un jugador que, precisamente, aterrizó en A Coruña en enero procedente del conjunto groguet.

Alti ingresó al terreno de juego en el minuto 73 en sustitución de Luismi Cruz. Ocupó el carril derecho en una línea de cinco que resistió los empujones valencianistas. En ese momento, el marcador ya estaba 3-1, y aunque el Valencia apretó al Dépor y le obligó a hundirse en un bloque más bajo, Leo Román prácticamente no tuvo trabajo.

Adrià Altimira

Adrià Altimira / RCD

Los motivos de la expulsión de Altimira

Pero en los minutos finales, tras una falta, Adrià Altimira protestó la acción y vio una amarilla. Acto seguido, la segunda. El colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias, del colegio madrileño, amonestó al catalán en primera instancia por "poner objeciones a una" de sus "decisiones", tal y como reflejó en el acta.

Acto seguido, amonestó con una segunda amarilla al lateral diestro. Los motivos esgrimidos son los siguientes en el acta: "Por dirigirse a mí, aplaudiendo en señal de mofa, después de haber tomado una decisión".

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Alti es el primer expulsado de la temporada. Tendrá un partido de penalización y volverá a estar disponible para la visita al Getafe el segundo fin de semana de septiembre, con el horario todavía por confirmar.

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