Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo: "El primer gol nos indica lo poderosos que somos juntos"

"Una auténtica locura". Así definió Antonio Hidalgo el momento en el que el Deportivo comenzó a decantar el triunfo contra el Valencia, el primero en su regreso a la máxima categoría. "En el mismo minuto en el que todo el mundo se puso a cantar, llegó el gol. Es muy bonito y nos indica lo poderosos que somos juntos", resaltó el técnico de Canovelles en la sala de prensa de Riazor. Se queda con los tres puntos logrados en casa, los primeros que consigue en la élite como entrenador, tras "un partido muy trabajado".

"Merecimos la victoria, pero cada error te penaliza. Tenemos que estar muy ajustados", apremia Antonio Hidalgo con el triunfo ya en el bolsillo. El entrenador catalán sabe que "queda mucho por delante", pero se muestra satisfecho con el rendimiento ofrecido en la tercera jornada. "Me deja tranquilo. Hicimos un partido muy interesante, creo que concedimos poquísimo y estuvimos muy ajustados en la presión", analizó Hidalgo. Añadió su satisfacción por haber podido "controlar todas las facetas del juego".

Los nombres propios

A Antonio Hidalgo ya no le quedan calificativos para elogiar a Aubameyang. "Su nivel es brutal, lo demostró durante muchos años. Tiene un compromiso brutal con el club y esa veteranía para enseñar a los jóvenes", comentó sobre el delantero gabonés en los micrófonos de Dazn. No se quedó atrás al hablar de Bil Nsongo: "Hizo un partido muy completo, pero hay que seguir exigiéndole, tiene un techo más alto".

Fue un encuentro en el que resaltar otras actuaciones individuales. Riki entró en su once inicial para reforzar el centro del campo y cumplió en los minutos que tuvo en el césped. "Creíamos que en esa posición donde lo íbamos a ubicar nos podía dar ciertas superioridades", detalló sobre el centrocampista asturiano. Gijselhart, saliendo desde el banquillo en la segunda parte, vivió también su particular debut en partido oficial con el Deportivo. "Es un jugador con muchísimo físico, es capaz de leer posiciones para aguantarse. Creíamos que necesitábamos piernas en ese momento porque sabíamos que nos iban a empujar a la última línea", reflexionó el técnico de Canovelles.

Bright Ede cometió un error que acabó en el 2-1 de Umar Sadiq para el Valencia, pero el entrenador quiere conducir al zaguero polaco por el buen camino. "Es un chico muy joven, de 19 años. Está en ese proceso acelerado de llegar a Primera y, encima, con un protagonismo muy alto. El error le va a hacer ver cómo funciona la profesión", apuntó.

Físico y mercado

No fue consciente del origen de la tarjeta roja a Altimira y puso su mirada en la mejoría física de los jugadores de su plantel. "Jensen, Mella y Alti hicieron todo lo posible por estar en el principio. Hay una fatiga que hay que tolerar y poco a poco se encontrarán más frescos. Tienen muchas ganas de competir y seguir creciendo.

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A pocas horas de que cierre la ventana de fichajes, Hidalgo no da pistas sobre las operaciones del Deportivo. "Los mercados siempre están abiertos hasta el último momento", concluyó