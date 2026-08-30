Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Nueva burburja inmobiliaria?La estación intermodal, explicada por el arquitecto César PortelaServicios sociales en Cambre bajo mínimosAumenta la presencia policial por consumo de drogasInundaciones en A Coruña por una tromba de aguaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Deportivo

Aubameyang: "He trabajado mucho para estar listo, lo tenía en mi cabeza"

"Era muy importante ganar después de tres partidos buenos", comenta el ariete

Aubameyang celebra el 2-0 del Deportivo ante el Valencia

Aubameyang celebra el 2-0 del Deportivo ante el Valencia / Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

«Era muy importante ganar después de tres partidos buenos», explicó Aubameyang, de nuevo uno de los nombres propios en el conjunto blanquiazul. El gabonés está en racha y, tras tres goles en tres partidos consecutivos, confiesa que en verano trabajó «mucho» para poder «estar listo». «Estoy contento, lo tenía en mi cabeza», expresa sobre su estado de gracia. El ariete se llevó una fortísima ovación de Riazor después del 2-0, con el que el Dépor encarriló el duelo. Su adaptación está siendo muy rápida y se le ve muy feliz: «Toda la gente me ha dado la bienvenida. Tengo que agradecer a todo el mundo, al club y a la gente de A Coruña. La gente es muy simpática".

El ariete, "contento" por el triunfo logrado y por darle "tres puntos a la afición", quiso también "agradecer a los compañeros" que le han ayudado en este gran inicio de campaña. "Son tres goles, pero tres asistencias increíbles".

Noticias relacionadas

Aubameyang también valoró el ambiente de un Riazor que volvió a rugir: "Increíble el ambiente y la gente. Un partido increíble con esta gente que empuja. Es lo que queremos en cada partido aquí".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito
  2. Estos son los cinco puntos básicos del acuerdo entre el Deportivo y los peñistas y abonados por Marathón Inferior
  3. Acuerdo del Deportivo con la Federación de Peñas y los colectivos de Marathón Inferior: vuelve la normalidad a Riazor
  4. La Tesorería de Seguridad Social unifica sus servicios en A Coruña con el nuevo traslado de personal a otra sede
  5. La romería de Santa Margarita, en A Coruña, desafía la lluvia con música de raíz, a la espera del día grande
  6. El pueblo más barato de A Coruña para comprar casa busca vecinos: menos de 700 euros por metro cuadrado, trabajo y naturaleza
  7. Charlie Patiño, cedido al Bochum
  8. Los cuatro aspirantes declarados no aptos en el proceso del multiusos de Bastiagueiro denuncian la opacidad del proceso

Aubameyang: "He trabajado mucho para estar listo, lo tenía en mi cabeza"

Aubameyang: "He trabajado mucho para estar listo, lo tenía en mi cabeza"

Altimira, expulsado por "aplaudir en señal de mofa" a Ortiz Arias, árbitro del Deportivo - Valencia

Altimira, expulsado por "aplaudir en señal de mofa" a Ortiz Arias, árbitro del Deportivo - Valencia

Detenidos tres marroquíes en Ceuta por un ataque con líquido corrosivo contra militares

Detenidos tres marroquíes en Ceuta por un ataque con líquido corrosivo contra militares

La condena se acabó y Riazor regresó por fin a Primera División: el mágico minuto 12

La condena se acabó y Riazor regresó por fin a Primera División: el mágico minuto 12

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo: "El primer gol nos indica lo poderosos que somos juntos"

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo: "El primer gol nos indica lo poderosos que somos juntos"

Una alegría poética para un Deportivo más valiente

Una alegría poética para un Deportivo más valiente

Sin la electricidad de Riazor...

Sin la electricidad de Riazor...

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 30 de agosto de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 30 de agosto de 2026
Tracking Pixel Contents