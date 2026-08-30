Deportivo
Aubameyang: "He trabajado mucho para estar listo, lo tenía en mi cabeza"
"Era muy importante ganar después de tres partidos buenos", comenta el ariete
«Era muy importante ganar después de tres partidos buenos», explicó Aubameyang, de nuevo uno de los nombres propios en el conjunto blanquiazul. El gabonés está en racha y, tras tres goles en tres partidos consecutivos, confiesa que en verano trabajó «mucho» para poder «estar listo». «Estoy contento, lo tenía en mi cabeza», expresa sobre su estado de gracia. El ariete se llevó una fortísima ovación de Riazor después del 2-0, con el que el Dépor encarriló el duelo. Su adaptación está siendo muy rápida y se le ve muy feliz: «Toda la gente me ha dado la bienvenida. Tengo que agradecer a todo el mundo, al club y a la gente de A Coruña. La gente es muy simpática".
El ariete, "contento" por el triunfo logrado y por darle "tres puntos a la afición", quiso también "agradecer a los compañeros" que le han ayudado en este gran inicio de campaña. "Son tres goles, pero tres asistencias increíbles".
Aubameyang también valoró el ambiente de un Riazor que volvió a rugir: "Increíble el ambiente y la gente. Un partido increíble con esta gente que empuja. Es lo que queremos en cada partido aquí".
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