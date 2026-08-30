Charlie Patiño, cedido al Bochum: ya hay principio de acuerdo

El Deportivo consigue colocar al primero de los cuatro descartes a los que pretende encontrar acomodo antes del 1 de septiembre. Se trata de Charlie Patiño, quien se marcha a préstamo hasta el 30 de junio all Bochum alemán, uno de sus pretendientes junto al Ceuta.

El VFL Bochum había realizado hace unos diez días una oferta para hacerse con sus servicios a préstamo. Los alemanes militan en la segunda categoría nacional y no han arrancado bien la liga, aunque ya se han estabilizado en mitad de tabla. La 2. Bundesliga es, de esta manera, el destino para que Charlie Patiño continúe su carrera tras dos años sin acierto en el Deportivo. El londinense, de abuelos gallegos, fue uno de los nombres del verano de 2024, pero su etapa en A Coruña no ha sido lo que las expectativas dictaban cuando firmó por el Dépor. Este verano el club firmó a Lorenzo Amatucci y a Teun Gijselhart, además de a Riki Rodríguez, quien se incorporó en enero. Una apuesta clara por reformar una medular en la que no tiene espacio.

El resto de excedente

Este verano apenas ha contado para Antonio Hidalgo en pretemporada y sus participaciones fueron descendiendo a medida que se acercaba el estreno en LaLiga. Al igual que José Ángel Jurado, Eric Puerto o Dani Barcia, están en la rampa de salida, en situaciones distintas, pero ninguno fue convocado este lunes para el partido ante el Elche. Ni tampoco una semana después frente al Valencia. El veterano pivote apunta a la rescisión, el central ha rechazado a Tenerife, Las Palmas, Córdoba y Utrecht; y por el meta se negocia para el Penafiel. Con su salida el Deportivo logra liberar una ficha, pero sigue teniendo overbooking en la zona de centrales, donde pretende traer un central zurdo veterano. Será complicado que sea Juan Jesus.

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Patiño disputó 35 partidos en dos temporadas en Segunda División, y añade a su currículum otros 67 encuentros en Championship, divididos entre el Swansea City y el Blackpool FC. En la 25-26, tuvo un poco más de peso en la rotación, y jugó un total de 28 duelos de LaLiga Hypermotion y tres de la Copa del Rey. En total, 986 minutos y solo cinco titularidades en liga.