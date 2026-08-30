Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Nueva burburja inmobiliaria?La estación intermodal, explicada por el arquitecto César PortelaServicios sociales en Cambre bajo mínimosAumenta la presencia policial por consumo de drogasInundaciones en A Coruña por una tromba de aguaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Fútbol | Deportivo

David Mella celebra su centenario con la camiseta del Deportivo

El extremo de Espasande recibió un homenaje antes del encuentro ante el Valencia, en el que no tuvo minutos

Carlos Ballesta le entrega a David Mella su camiseta conmemorativa antes del Deportivo-Valencia.

Carlos Ballesta le entrega a David Mella su camiseta conmemorativa antes del Deportivo-Valencia. / Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Deportivo conmemoró antes del inicio del duelo contra el Valencia los 100 partidos de David Mella con la camiseta blanquiazul. El extremo de Espasande, que no tuvo minutos en triunfo herculino ante el conjunto che, recibió de manos de Carlos Ballesta, consejero del club, una elástica enmarcada que le reconoce como centenario.

David Mella debutó con el primer equipo en el tramo final de la temporada 2022-23, de la mano de Rubén de la Barrera. Se estableció en la siguiente campaña, la del ascenso de Primera RFEF a Segunda División. Se acomodó en una banda derecha en la que fue un terremoto constante para los laterales rivales. En la categoría de plata fue ya uno de los pesos pesados del proyecto.

Camino del bicentenario

Tras la lesión que cortó su progresión en el último tercio del curso pasado, que le obligó a pasar por el quirófano, el de Espasande entra poco a poco en los planes de Antonio Hidalgo. Tuvo minutos en los dos últimos amistosos de la pretemporada y salió desde el banquillo en las dos primeras jornadas de liga.

Noticias relacionadas

Ante el Valencia, el técnico de Canovelles optó por dar entrada a Altimira para refrescar el costado derecho en el último cuarto de hora. Mella ya es centenario, pero tendrá que esperar al menos hasta el próximo partido, contra el Villarreal, para iniciar su camino hacia los 200 encuentros de blanquiazul.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito
  2. Estos son los cinco puntos básicos del acuerdo entre el Deportivo y los peñistas y abonados por Marathón Inferior
  3. Acuerdo del Deportivo con la Federación de Peñas y los colectivos de Marathón Inferior: vuelve la normalidad a Riazor
  4. La Tesorería de Seguridad Social unifica sus servicios en A Coruña con el nuevo traslado de personal a otra sede
  5. La romería de Santa Margarita, en A Coruña, desafía la lluvia con música de raíz, a la espera del día grande
  6. El pueblo más barato de A Coruña para comprar casa busca vecinos: menos de 700 euros por metro cuadrado, trabajo y naturaleza
  7. Charlie Patiño, cedido al Bochum
  8. Los cuatro aspirantes declarados no aptos en el proceso del multiusos de Bastiagueiro denuncian la opacidad del proceso

Irán denuncia ataques estadounidenses contra la isla de Larak y asegura que será "castigada"

Irán denuncia ataques estadounidenses contra la isla de Larak y asegura que será "castigada"

David Mella celebra su centenario con la camiseta del Deportivo

David Mella celebra su centenario con la camiseta del Deportivo

Aubameyang: "He trabajado mucho para estar listo, lo tenía en mi cabeza"

Aubameyang: "He trabajado mucho para estar listo, lo tenía en mi cabeza"

Altimira, expulsado por "aplaudir en señal de mofa" a Ortiz Arias, árbitro del Deportivo - Valencia

Altimira, expulsado por "aplaudir en señal de mofa" a Ortiz Arias, árbitro del Deportivo - Valencia

Detenidos tres marroquíes en Ceuta por un ataque con líquido corrosivo contra militares

Detenidos tres marroquíes en Ceuta por un ataque con líquido corrosivo contra militares

La condena se acabó y Riazor regresó por fin a Primera División: el mágico minuto 12

La condena se acabó y Riazor regresó por fin a Primera División: el mágico minuto 12

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo: "El primer gol nos indica lo poderosos que somos juntos"

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo: "El primer gol nos indica lo poderosos que somos juntos"

Una alegría poética para un Deportivo más valiente

Una alegría poética para un Deportivo más valiente
Tracking Pixel Contents