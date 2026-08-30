Fútbol | Deportivo
David Mella celebra su centenario con la camiseta del Deportivo
El extremo de Espasande recibió un homenaje antes del encuentro ante el Valencia, en el que no tuvo minutos
El Deportivo conmemoró antes del inicio del duelo contra el Valencia los 100 partidos de David Mella con la camiseta blanquiazul. El extremo de Espasande, que no tuvo minutos en triunfo herculino ante el conjunto che, recibió de manos de Carlos Ballesta, consejero del club, una elástica enmarcada que le reconoce como centenario.
David Mella debutó con el primer equipo en el tramo final de la temporada 2022-23, de la mano de Rubén de la Barrera. Se estableció en la siguiente campaña, la del ascenso de Primera RFEF a Segunda División. Se acomodó en una banda derecha en la que fue un terremoto constante para los laterales rivales. En la categoría de plata fue ya uno de los pesos pesados del proyecto.
Camino del bicentenario
Tras la lesión que cortó su progresión en el último tercio del curso pasado, que le obligó a pasar por el quirófano, el de Espasande entra poco a poco en los planes de Antonio Hidalgo. Tuvo minutos en los dos últimos amistosos de la pretemporada y salió desde el banquillo en las dos primeras jornadas de liga.
Ante el Valencia, el técnico de Canovelles optó por dar entrada a Altimira para refrescar el costado derecho en el último cuarto de hora. Mella ya es centenario, pero tendrá que esperar al menos hasta el próximo partido, contra el Villarreal, para iniciar su camino hacia los 200 encuentros de blanquiazul.
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