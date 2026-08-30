Fernando Soriano, sobre la llegada de nuevos fichajes al Deportivo: "La idea es que la plantilla esté cerrada"

Fernando Soriano cree que el mercado de fichajes del Deportivo está ya en su ocaso tras ocho contrataciones y un buen puñado de salidas que deberán aumentar en los próximos dos días. El director de fútbol cree que la plantilla está prácticamente cerrada y solo se moverán "si aparece algo que mejore" al elenco actual. Ahí, el conjunto blanquiazul se interesó en Juan Jesus, quien apunta a continuar en Italia. No obstante, serán dos días de mucho trabajo en la operación salida, más atascada en algunos nombres como el de Dani Barcia, que ha rechazado varias opciones para salir cedido.

"Lo normal es que no haya muchos movimientos. ¿Plantilla cerrada? Te diría que, en un principio sí, pero con 48 horas por delante en el mercado todo puede pasar. La idea es que ya esté cerrada", expresó en los micrófonos de DAZN en la previa del partido entre el Deportivo y el Valencia. Adama Traoré, que llegó la noche del miércoles, podría ser la última llegada después de haber contratado a Teun Gijselhart, Leo Román, Bright Ede, Lorenzo Amatucci, Aubameyang y Asp Jensen.

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En las próximas horas el Deportivo trabajará en dar salida a varios nombres. En esa lista están Eric Puerto, que apunta al Penafiel; Charlie Patiño, con el Bochum interesado en una cesión; Dani Barcia y José Ángel. "La salida de Charlie está avanzada y el resto de casos (Barcia y José Ángel) tiene cada uno sus peculiaridades. En 72 horas se tomará una decisión, pero va lento", contestó Fernando Soriano, director de fútbol blanquiazul.